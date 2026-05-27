La semaine dernière, Spotify et Universal Music Group annonçaient un accord de licence inédit afin de permettre aux abonnés Premium de créer des remixes et reprises de leurs morceaux préférés grâce à l’IA, via un outil payant en supplément de l’abonnement. Les artistes qui acceptent de participer au programme toucheront des redevances sur chaque création générée à partir de leur œuvre.