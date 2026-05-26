Vous êtes dans le train et quelqu'un regarde sans cesse votre écran d'ordinateur portable. C'est dérangeant. On vous comprend. Mais Apple pourrait aussi vous comprendre prochainement, et remédier à ce problème.
Selon certaines rumeurs, Apple pourrait intégrer une fonctionnalité d'affichage confidentiel dans ses prochains MacBook Pro équipés des puces M6 Pro et M6 Max. Ces machines seraient attendues pour décembre 2026, pour remplacer les ordinateurs portables actuels sous puce M5.
Une technologie déjà vue sous Android
Cette fonction, connue sous le nom de "Privacy Display", consiste à assombrir automatiquement l'écran pour toute personne qui regarderait l'écran depuis un angle latéral. L'utilisateur face à l'appareil, lui, continue de voir l'image normalement.
La zone obscurcie peut couvrir l'intégralité de l'écran ou seulement une partie. Samsung a récemment mis en avant cette technologie sur le Galaxy S26 Ultra, la présentant comme particulièrement utile pour les personnes amenées à travailler dans des espaces publics avec des données sensibles.
Une arrivée plus rapide que prévue ?
En février 2026, le cabinet d'études Omdia estimait qu'Apple n'adopterait pas cette technologie avant 2029. Mais d'après le leaker Schrödinger, elle pourrait arriver dès cette année sur les modèles dotés de puces Pro et Max.
Le MacBook Pro de base, qui devrait conserver un écran mini-LED, ne serait pas concerné. La fonctionnalité semble en effet liée à la transition vers les dalles OLED, prévue uniquement sur les deux modèles haut de gamme.
D'autres changements au programme
Au-delà de l'écran, les MacBook Pro M6 Pro et M6 Max bénéficieraient également d'un nouveau design et d'un système de refroidissement revu et corrigé.
En revanche, une hausse de prix est également évoquée. Aucune de ces informations n'a été confirmée par Apple à ce stade bien évidemment, rien ne fuitera officiellement avec la présentation officielle.