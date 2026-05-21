Stability AI vient de franchir un cap : ses nouveaux modèles génèrent des morceaux entiers de plus de six minutes, d’une qualité quasi studio. Une avancée qui sonne aussi comme une nouvelle alarme pour les artistes humains.
Pour rappel, Stability AI est à l’origine de Stable Diffusion, le générateur d’images qui a démocratisé la création visuelle par intelligence artificielle (IA) dès 2022. Depuis, la société a élargi son terrain de jeu à l’audio, et elle vient d’annoncer Stable Audio 3.0, une nouvelle famille de quatre modèles dédiés à la génération musicale, entraînés exclusivement sur des données sous licence. Sur le papier, leurs performances sont impressionnantes.
Quatre modèles
Les deux plus légers, Small SFX et Small, tournent directement sur un téléphone ou un ordinateur portable et génèrent jusqu’à deux minutes de musique ou d’effets sonores.
Les modèles Medium et Large, eux, produisent des compositions complètes de 6 minutes et 20 secondes, en maintenant structure musicale et cohérence mélodique du début à la fin. C’est plus du double de ce que Stable Audio 2.0 pouvait générer en 2024, et bien au-delà des 2 à 3 minutes auxquelles se limitent encore la plupart des concurrents comme Suno ou Udio.
« Nous voulons favoriser le même type d'innovation communautaire dans l'audio que celui que nous avons initié dans la génération d'images avec Stable Diffusion », explique Stability AI. Sa cible : les créateurs de contenu, les développeurs, les musiciens en quête d’outils de composition ainsi que les entreprises cherchant des solutions audio à grande échelle.
- Interface claire et minimaliste.
- Morceaux variés en haute qualité.
- Upload de titres possible.
Disponibles pour tous
Tous, sauf Large, sont disponibles en open-weight sur Hugging Face, téléchargeables et modifiables librement par n’importe quel développeur. Une accessibilité qui risque d’accélérer encore une tendance déjà vertigineuse. Sur Deezer, 44 % des musiques reçues chaque jour sont désormais générées par IA, contre 29 % en janvier 2026, et seulement 10 % un an plus tôt, a récemment révélé la plateforme.
C’est la survie économique de nombreux artistes qui est en jeu. Et selon une étude de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), près de 25 % des revenus des créateurs pourraient être menacés d’ici à 2028, soit jusqu’à 4 milliards d’euros, justement à cause de l’intelligence artificielle.