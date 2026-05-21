Pour rappel, Stability AI est à l’origine de Stable Diffusion, le générateur d’images qui a démocratisé la création visuelle par intelligence artificielle (IA) dès 2022. Depuis, la société a élargi son terrain de jeu à l’audio, et elle vient d’annoncer Stable Audio 3.0, une nouvelle famille de quatre modèles dédiés à la génération musicale, entraînés exclusivement sur des données sous licence. Sur le papier, leurs performances sont impressionnantes.