Xiaomi s'apprête à lancer le 17 Max, un smartphone dont l'argument central est clairement l'autonomie. La marque chinoise a partagé des éléments concrets sur l'autonomie, avant sa présentation officielle prévue le 21 mai en Chine.
Dans une vidéo publiée en amont du lancement, Xiaomi a mis en avant les résultats de son smartphone lors d'un test de lecture vidéo en continu. Le Xiaomi 17 Max y affiche 33,3 heures d'écran allumé en streaming, soit, selon la démonstration de la marque, davantage que deux iPhone 17 Pro Max réunis dans les mêmes conditions.
Un test à prendre avec prudence ?
Ce type de test réalisé par un constructeur pour sa propre communication mérite toutefois d'être interprété avec prudence. Les conditions sont généralement optimisées pour mettre le produit sous son meilleur jour. Des tests indépendants permettront d'avoir une image plus fiable de l'autonomie réelle.
Cela dit, le chiffre avancé s'explique par une caractéristique technique concrète : le Xiaomi 17 Max est le premier appareil de la marque à embarquer une batterie de 8 000 mAh, une capacité encore peu commune sur les flagships grand public en 2026.
Sur le reste de la fiche technique, le téléphone s'inscrit dans le segment haut de gamme. Il dispose d'un écran AMOLED LTPO de 6,9 pouces, d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, et d'un module photo signé Leica, dont le capteur principal annoncé à 200 mégapixels. La charge rapide filaire est annoncée à 100 W, la charge sans fil à 50 W, et le téléphone est certifié IP68.
De nombreux autres produits attendus
Le 21 mai, Xiaomi devrait également présenter d'autres produits lors du même événement : le Xiaomi Band 10 Pro, de nouveaux écouteurs à clip, ainsi que le SUV électrique YU7 GT.
L'autonomie est devenue un axe de différenciation de plus en plus marqué dans l'industrie du smartphone. Ce, notamment grâce aux progrès des batteries en silicium-carbone qui permettent d'augmenter la densité énergétique sans alourdir proportionnellement l'appareil. Toutefois, Xiaomi frappe fort ici, 8 000 mAh reste une capacité élevée, même au regard des standards actuels.
La question qui se posera à l'usage est celle de l'équilibre entre cette batterie généreuse et le poids ou l'encombrement du téléphone. C'est souvent là que ce type de pari se joue concrètement pour les utilisateurs.