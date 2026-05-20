Ce type de test réalisé par un constructeur pour sa propre communication mérite toutefois d'être interprété avec prudence. Les conditions sont généralement optimisées pour mettre le produit sous son meilleur jour. Des tests indépendants permettront d'avoir une image plus fiable de l'autonomie réelle.

Cela dit, le chiffre avancé s'explique par une caractéristique technique concrète : le Xiaomi 17 Max est le premier appareil de la marque à embarquer une batterie de 8 000 mAh, une capacité encore peu commune sur les flagships grand public en 2026.