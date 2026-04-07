Le Xiaomi 17 Max, dernier modèle attendu de la gamme Xiaomi 17, serait lancé en Chine en mai selon une récente fuite. Il embarquerait notamment un écran OLED de 6,9 pouces et une batterie de 8 000 mAh.
De nouvelles informations circulent au sujet du Xiaomi 17 Max. Selon une fuite relayée par le leaker Kartikey Singh, le smartphone serait attendu en Chine au mois de mai et constituerait le dernier modèle de la gamme Xiaomi 17, qui comprend déjà le Xiaomi 17, le 17 Pro, le 17 Pro Max et le 17 Ultra.
Un écran grand format et une grosse batterie
D'après les éléments divulgués, le Xiaomi 17 Max ne serait pas un simple dérivé au format agrandi du modèle standard. Il embarquerait un écran OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, plus précisément un dalle plate en définition 1,5K dotée d'un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique intégré sous l'écran.
Côté autonomie, la fuite mentionne une batterie de 8 000 mAh, compatible avec la charge filaire à 100 W et la charge sans fil à 50 W.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 et capteur 200 Mpx
Le téléphone serait doté de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il pourrait être proposé avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5x et jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.1. L'appareil disposerait également d'un moteur linéaire sur l'axe X et de deux haut-parleurs.
La configuration photo annoncée comprend un capteur principal de 200 mégapixels avec une taille de 1/1,4 pouce, un objectif ultra-grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 50 mégapixels avec un capteur de 1/1,95 pouce.
À l'avant, une caméra de 50 mégapixels est également mentionnée. Cet ensemble placerait le 17 Max dans une position proche du Pro Max en matière de polyvalence photographique, sans nécessairement reprendre toutes ses caractéristiques, comme l'éventuel second écran arrière.
Android 16 et HyperOS 3
Le smartphone tournerait sous HyperOS 3, basé sur Android 16. Si les premières rumeurs évoquaient une sortie en avril, les informations les plus récentes font désormais référence à un lancement en mai, en Chine. Aucune confirmation n'a été apportée concernant une éventuelle disponibilité en Europe.
Ces données restent pour l'heure non officielles et sont à considérer avec prudence.