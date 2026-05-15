Le coup le plus remarqué de cette première journée concerne donc Microsoft Edge. Le chercheur Orange Tsai a ainsi empoché 175 000 dollars après avoir chaîné quatre erreurs de logique interne pour provoquer une sortie de sandbox du navigateur. Derrière cette formule un peu sèche, il faut comprendre qu’Edge n’a pas été mis en défaut par une seule vulnérabilité, mais par plusieurs faiblesses combinées, ayant permis de franchir l’une des mesures de sécurité les plus importantes des navigateurs actuels.

Pour rappel, la sandbox sert à limiter les dégâts lorsqu’un navigateur exécute du code venu du web. Une page, un script JavaScript, une image, un document ou une publicité peuvent contenir des éléments piégés. Le navigateur doit donc les traiter sans leur laisser un accès direct au reste de la machine. C’est le rôle de la sandbox. Elle réduit les droits accordés à certaines opérations et les isole du système, afin qu’un bug dans Edge ne puisse pas aussitôt ouvrir l’accès aux fichiers, aux autres applications ou aux fonctions les plus sensibles de Windows.