Mais au-delà de l’aspect financier, ces objets racontent surtout quelque chose de très moderne, à savoir que dans le jeu vidéo actuel, le style compte presque autant que la performance. Posséder un skin rare, c’est afficher une identité, une ancienneté, parfois même une certaine connaissance de l’écosystème (Counter-Strike ou autre). Une forme de collectionnite numérique qui rappelle, à sa manière, ces cartes Pokémon brillantes que l’on protégeait jalousement dans une pochette plastique en primaire ou au collège.