Qualcomm annonce les Snapdragon 6 Gen 5 et 4 Gen 5, deux puces gravées en 4 nm qui apportent le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 au milieu de gamme. Des standards jusqu'ici réservés aux flagships, désormais accessibles sous les 400 euros.
Le milieu de gamme Android a longtemps souffert d'un syndrome bien connu : des specs correctes sur le papier, une expérience qui décroche dès qu'on sollicite un peu le téléphone. Qualcomm s'attaque frontalement à ce problème avec deux nouvelles puces, le Snapdragon 6 Gen 5 et le Snapdragon 4 Gen 5, toutes deux gravées en 4 nm. L'annonce la plus marquante reste l'intégration du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0 dans le 6 Gen 5, des technologies que vous ne trouviez, jusqu'ici, que dans des appareils à 700 euros minimum.
Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0 : le vrai saut du Snapdragon 6 Gen 5
Le Snapdragon 6 Gen 5 embarque la connectivité FastConnect de Qualcomm avec le Wi-Fi 7, capable de pics théoriques à 5,8 Gbps et des canaux jusqu'à 320 MHz. En pratique, ça ne change pas grand-chose si votre box date de 2019, mais pour quiconque dispose d'un routeur Wi-Fi 7 récent, la différence de fluidité sur les transferts lourds sera réelle. Le Bluetooth 6.0, lui, introduit le Channel Sounding, une fonction de localisation précise des appareils, utile pour retrouver ses écouteurs, ou pour les futurs accessoires de type tracker.
Côté CPU, la puce adopte une architecture 4+4 : quatre cœurs performance cadencés à 2,6 GHz et quatre cœurs efficacité à 2,0 GHz. Le GPU gagne 21 % de performances par rapport au 6 Gen 4, avec 8 % d'économie d'énergie en prime. Qualcomm promet aussi deux heures supplémentaires d'écoute musicale et près de 40 minutes de jeu en plus sur une charge. La puce supporte les capteurs jusqu'à 200 MP et intègre une fonction de zoom IA jusqu'à 100x, ainsi qu'une « Intelligent Night Vision » pour la photo de nuit. Premiers clients annoncés : Honor et Redmi.
Snapdragon 4 Gen 5 : le GPU qui change tout
Le Snapdragon 4 Gen 5 joue dans la cour en dessous, mais son évolution GPU est franchement spectaculaire : +77 % de performances graphiques par rapport à la génération précédente, avec le support du 90 FPS en jeu — une première pour la série 4. L'architecture CPU est en 2+6 (deux cœurs à 2,4 GHz, six à 2,0 GHz), et la puce supporte le 5G Dual SIM Dual Active, permettant deux connexions 5G simultanées sur deux cartes SIM différentes.
Les deux puces intègrent par ailleurs le « Snapdragon Smooth Motion UI », une couche d'optimisation au niveau silicium censée réduire le lag de navigation. Selon 9to5Google, le 4 Gen 5 affiche 43 % de lancement d'applications plus rapide et 25 % de stutter en moins ; le 6 Gen 5 progresse plus modestement avec +20 % et -18 %. Les deux puces supportent également le modem 5G 3GPP Release 17, une première pour ces séries. Le 6 Gen 5 ajoute le FDD Power Class 2, qui promet des uploads 25 % plus rapides. Oppo, Realme et Redmi sont déjà engagés sur le 4 Gen 5. Les premiers appareils sont attendus pour le second semestre 2026.
Qualcomm fait ici quelque chose d'utile : arrêter de réserver le Wi-Fi 7 aux seuls flagships à 900 euros. Le Snapdragon 6 Gen 5 positionne cette connectivité comme un standard accessible, ce qui a du sens alors que les routeurs Wi-Fi 7 se démocratisent eux aussi.