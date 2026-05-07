Les deux puces intègrent par ailleurs le « Snapdragon Smooth Motion UI », une couche d'optimisation au niveau silicium censée réduire le lag de navigation. Selon 9to5Google, le 4 Gen 5 affiche 43 % de lancement d'applications plus rapide et 25 % de stutter en moins ; le 6 Gen 5 progresse plus modestement avec +20 % et -18 %. Les deux puces supportent également le modem 5G 3GPP Release 17, une première pour ces séries. Le 6 Gen 5 ajoute le FDD Power Class 2, qui promet des uploads 25 % plus rapides. Oppo, Realme et Redmi sont déjà engagés sur le 4 Gen 5. Les premiers appareils sont attendus pour le second semestre 2026.