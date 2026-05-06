En janvier 2024, be quiet! nous avait fait parvenir un exemplaire du Dark Rock Pro 5. Logiquement, nous l’avions testé et étions parvenus à la conclusion que la marque allemande avait fait du bon boulot, mais que son nouveau produit ne lui permettait pas de revenir au niveau des meilleurs.

Un peu plus de deux ans plus tard, be quiet! aurait-il suffisamment progressé pour se mesurer aux ténors du secteur ? C’est en tout cas ce que laisse penser la nouvelle annonce de la firme allemande : les Dark Rock 6 et Dark Rock Pro 6 seront effectivement disponibles dès le 19 mai prochain pour des tarifs allant de 89,90 euros sur le « petit » modèle à 109,90 euros pour le « gros ».