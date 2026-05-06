Le renouvellement des gammes de ventirads be quiet! est en marche : les Dark Rock 6 et Dark Rock Pro 6 éclipsent les versions « 5 ». Logique.
Bien sûr, il est encore trop tôt pour le dire, mais on peut souhaiter qu’avec ses deux nouveaux ventirads dont la sortie est imminente, be quiet! va montrer les crocs et bousculer un peu la hiérarchie actuelle.
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Dix euros en deux ans ? L’inflation reste modérée
En janvier 2024, be quiet! nous avait fait parvenir un exemplaire du Dark Rock Pro 5. Logiquement, nous l’avions testé et étions parvenus à la conclusion que la marque allemande avait fait du bon boulot, mais que son nouveau produit ne lui permettait pas de revenir au niveau des meilleurs.
Un peu plus de deux ans plus tard, be quiet! aurait-il suffisamment progressé pour se mesurer aux ténors du secteur ? C’est en tout cas ce que laisse penser la nouvelle annonce de la firme allemande : les Dark Rock 6 et Dark Rock Pro 6 seront effectivement disponibles dès le 19 mai prochain pour des tarifs allant de 89,90 euros sur le « petit » modèle à 109,90 euros pour le « gros ».
Des tarifs qui confirment une certaine augmentation : le Dark Rock Pro 5 était vendu dix euros de moins à son lancement (99,90 euros) et il en allait de même pour le Dark Rock 5 (79,90 euros). Hélas, au premier coup d’œil posé sur le produit, un changement ne va déjà pas dans le bon sens : la firme a opté pour un cadre entourant le ventilateur.
Un tel cadre, s’il contribue à l’esthétique du produit, sera aussi de nature à rendre le remplacement du ventilateur plus délicat. Heureusement, sur ce point, be quiet! annonce utiliser ses Silent Wings 135 mm, des ventilateurs garantis trois ans et connus pour leur excellente longévité.
Mode performances et mode semi-passif
Le cadre mis en place par be quiet! n’a pas qu’une fonction esthétique, il est aussi et surtout l’occasion d’intégrer un interrupteur afin de permettre la bascule entre deux modes de fonctionnement.
Dark Rock 6 et Dark Rock Pro 6 : c’est facile, c'est écrit dessus ! ©be quiet!
D’un côté, le mode actif (« P ») est là pour booster la vitesse de rotation du ventilateur, donc la puissance d’évacuation de la chaleur. De l’autre, le mode semi-passif (« Q ») garde le ventilateur à l’arrêt en-dessous de 40 % PWM. Be quiet! souligne que « les deux modes assurent un refroidissement efficace, garantissant silence et fiabilité en toute circonstance ».
Modèle le plus accessible, le Dark Rock 6 sera donc facturé 89,90 euros et se montre plus compact que son grand frère. Il n’intègre qu’un seul ventilateur (Silent Wings 135 mm) qui peut tourner à 2000 tr/mn à 100 % de sa puissance. Il est alors question d’un débit de 89,95 CFM et d’une pression statique de 2,48 mmAq. Le ventirad mesure 162 mm de haut, mais sa base excentrée lui permet de ne jamais obstruer l’accès à la mémoire vive. Bien sûr, il dispose d’une large compatibilité : socket AM4, AM5 chez AMD et socket 115x, 1200, 1700 et 1851 chez Intel. Aucune mention du futur 1954.
De son côté, le Dark Rock Pro 6 sera 20 euros plus cher. Un surcoût qu’il justifie par la présence de deux ventilateurs Silent Wings : un de 120 mm entre les deux colonnes de dissipation et un de 135 mm à l’extérieur du ventirad. Il adopte un « système de rails, qui facilite le réglage de la hauteur du ventilateur avant, permettant un montage rapide et sécurisé du radiateur ». Notons que cela semble aussi ne jamais obstruer les ports DIMM : il est ici question d’un dégagement de 49 mm. Au global, le Dark Rock Pro 6 mesure tout de même 169 mm de haut pour un poids de 1,34 kg (contre 1,01 kg pour le petit frère).
Le Dark Rock Pro 6 affiche la même compatibilité socket que le Dark Rock 6 et nous aurons évidemment à cœur de vérifier les qualités – et les défauts – des deux solutions alors que be quiet! ne semble pas cette année voir de modèle « Elite » à nous proposer. En tout cas, pas tout de suite.