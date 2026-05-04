Dreame ne se contente plus de faire circuler des aspirateurs robots dans nos salons. La marque chinoise, également connue pour ses appareils de soin et ses solutions domestiques connectées, s’attaque désormais au marché très disputé du téléviseur premium.
Pour se faire remarquer, la marque ne semble visiblement pas se contenter de ses téléviseurs présentés lors du CES 2026. Avec son Dreame Innix Aura Mini LED R8000F, elle mise non seulement sur une dalle RGB MiniLED, mais surtout sur une idée pour le moins singulière : des enceintes motorisées capables de se déplacer et de pivoter afin d’adapter le rendu sonore à la position du spectateur.
Une TV RGB MiniLED pour entrer dans la cour des grands
Présenté lors de l’événement Dreame Next à San Francisco, le R8000F marque les débuts de Dreame sur un segment encore très récent : celui des téléviseurs RGB MiniLED. Contrairement aux systèmes MiniLED plus classiques, cette technologie repose sur un rétroéclairage rouge, vert et bleu, avec la promesse d’un volume colorimétrique plus étendu, d’une meilleure précision des couleurs et d’une luminosité particulièrement élevée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver nos premières impressions sur cette évolution du rétroéclairage avec notre prise en main de l'Hisense UR9S.
Dreame avance également la présence d’un processeur maison, le Dreamind Master AI, chargé d’optimiser l’image comme le son. Sur le papier, la marque semble donc vouloir se positionner face aux initiatives déjà observées chez Hisense, TCL, Samsung ou LG autour du RGB MiniLED et du MicroRGB.
Des enceintes qui bougent pour suivre le spectateur
La vraie originalité de ce TV se trouve toutefois ailleurs. Le Dreame R8000F intègre un système audio 6.2.2 canaux avec des haut-parleurs mécaniques, extensibles et rotatifs. Oui, vous avez bien lu ! Les enceintes sont capables de se repositionner physiquement selon l’endroit où se trouve l’utilisateur, afin de diriger le son plus précisément vers lui.
Dreame parle d’un moteur sonore dynamique capable d’analyser la position du spectateur et de sélectionner automatiquement le mode audio le plus adapté. En théorie, cela permettrait de conserver une scène sonore cohérente même si l’on change de place dans la pièce, voire si l’on se déplace.
L’approche est intéressante, surtout dans un univers où les téléviseurs s’appuient souvent sur de la virtualisation ou des algorithmes de calibration pour élargir artificiellement la scène sonore. Ici, Dreame ajoute une dimension mécanique, presque robotique, qui colle assez bien à son ADN. Cette promesse soulève toutefois plusieurs questions, le système sera-t-il vraiment efficace avec plusieurs spectateurs ? Les mouvements seront-ils suffisamment rapides, silencieux et précis ? Quelle durabilité attendre de ces éléments motorisés dans un téléviseur destiné à être utilisé quotidiennement pendant plusieurs années ?
Pour l’heure, le R8000F reste donc une curiosité technologique plus qu’une révolution confirmée, mais il montre bien que Dreame ne veut pas arriver sur le marché TV par la petite porte. En attendant, nous devrions prochainement pouvoir prendre en main le premier téléviseur de la marque qui arrive sur le marché français, avec le Dreame TV S100.