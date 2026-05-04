L’approche est intéressante, surtout dans un univers où les téléviseurs s’appuient souvent sur de la virtualisation ou des algorithmes de calibration pour élargir artificiellement la scène sonore. Ici, Dreame ajoute une dimension mécanique, presque robotique, qui colle assez bien à son ADN. Cette promesse soulève toutefois plusieurs questions, le système sera-t-il vraiment efficace avec plusieurs spectateurs ? Les mouvements seront-ils suffisamment rapides, silencieux et précis ? Quelle durabilité attendre de ces éléments motorisés dans un téléviseur destiné à être utilisé quotidiennement pendant plusieurs années ?



Pour l’heure, le R8000F reste donc une curiosité technologique plus qu’une révolution confirmée, mais il montre bien que Dreame ne veut pas arriver sur le marché TV par la petite porte. En attendant, nous devrions prochainement pouvoir prendre en main le premier téléviseur de la marque qui arrive sur le marché français, avec le Dreame TV S100.