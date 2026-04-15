Les responsables de Lidl préparent avec 1GLOBAL une offre mobile accessible dans l’app Lidl Plus, via eSIM, dans plusieurs pays européens. Les clients de l’enseigne pourraient bientôt acheter un forfait comme un produit de grande consommation et les opérateurs mobiles devront composer avec un distributeur qui revendique plus de 100 millions d’utilisateurs inscrits.
Et si vous pouviez activer votre nouveau forfait mobile à partir de votre appli de courses ? Il se pourrait bien que cela soit bientôt possible, si l'on en croit l'annonce de Lidl, en partenariat avec 1GLOBAL. Il est question d'un extension prévue dans plusieurs pays européens. Les dirigeants du groupe Schwarz, maison mère de Lidl, ont expliqué à notre confrère Financial Times une montée en puissance progressive, sans calendrier précis pour les premiers pays concernés. On sait seulement qu'ils visent jusqu’à une trentaine de pays et préparent en Espagne une offre qui associe fibre et mobile dans une organisation proche d’un full MVNO. On ne trouve pas encore de détails sur les prix, les réseaux hôtes ou la qualité de service, et on peut se demander si notre forfait actuel gardera un avantage prix ou confort face à une offre portée par un distributeur de cette taille.
Lidl Plus, une nouvelle plateforme télécom du quotidien
Les clients de Lidl utilisent déjà Lidl Plus pour la carte de fidélité, les coupons et le suivi de leurs achats. Elle propose même d'accéder à la recharge de vos véhicules électriques. Elle réunira donc fidélité, paiement et forfait mobile.
Si vous ouvrez l'app pour préparer vos courses, vous pourrez, au même endroit, choisir une offre mobile et lancer l’activation d’une eSIM. Plus besoin de créer un compte séparé chez un MVNO ou de se rendre en boutique pour changer de forfait. Vous pouvez ainsi comparer votre forfait actuel avec l’offre Lidl et décider d’un basculement sans quitter l’app.
Les dirigeants du groupe Schwarz développent déjà d’autres briques numériques, comme l’activité cloud STACKIT, et renforcent progressivement la place du numérique dans leur modèle de distribution.
- Réductions et promos exclusives.
- Tickets de caisse numériques.
- Carte digitale facilement accessible.
Un distributeur de masse face qui concurrence les opérateurs mobiles
Le groupe Schwarz revendique plus de 100 millions d’inscriptions à Lidl Plus en Europe et les responsables de l’enseigne peuvent mettre en avant ce volume lorsqu’ils négocient avec les opérateurs hôtes. Les opérateurs mobiles doivent alors examiner une proposition qui associe un flux potentiel important de clients et une distribution intégrée dans une app déjà installée sur des millions de smartphones.
Selon notre confrère Mobile Europe, les responsables de Lidl visent jusqu’à une trentaine de pays pour ce projet, sans liste détaillée pour l’instant. En Espagne, d’après Cinco Días, les responsables de l’enseigne préparent une offre qui associe fibre et mobile avec un statut proche de full MVNO, donnant ainsi aux équipes de Lidl davantage de contrôle sur la relation avec les abonnés dans ce pays. Les responsables des marques low‑cost des opérateurs historiques devront donc composer avec un concurrent qui parle directement à des clients déjà captifs dans Lidl Plus plutôt que de passer par des sites distincts et des campagnes marketing classiques.
D’après notre confrère Financial Times, les dirigeants du groupe Schwarz ont acquis 9,9 % du capital de 1GLOBAL. Grâce à cette participation, les responsables de Lidl entretiennent un lien direct avec l’entreprise qui fournit l’infrastructure mobile. Dans le communiqué publié par 1GLOBAL, les équipes annoncent que cette opération doit accompagner les projets déjà engagés avec Lidl Plus.