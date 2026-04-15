Les clients de Lidl utilisent déjà Lidl Plus pour la carte de fidélité, les coupons et le suivi de leurs achats. Elle propose même d'accéder à la recharge de vos véhicules électriques. Elle réunira donc fidélité, paiement et forfait mobile.

Si vous ouvrez l'app pour préparer vos courses, vous pourrez, au même endroit, choisir une offre mobile et lancer l’activation d’une eSIM. Plus besoin de créer un compte séparé chez un MVNO ou de se rendre en boutique pour changer de forfait. Vous pouvez ainsi comparer votre forfait actuel avec l’offre Lidl et décider d’un basculement sans quitter l’app.

Les dirigeants du groupe Schwarz développent déjà d’autres briques numériques, comme l’activité cloud STACKIT, et renforcent progressivement la place du numérique dans leur modèle de distribution.