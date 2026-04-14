Encore en amélioration par rapport au premier Sony Inzone M10S, le M10S II affiche un taux de réponse de 0,02 ms (mesure GtG), et utilise une technologie de réduction du motion blur (le Motion Blur Reduction) pour les faibles taux de rafraîchissement. On retrouve également, et cela est visiblement une première sur un moniteur Oled, une technologie Anti-VRR Flicker, qui comme son nom l’indique réduit les phénomènes de scintillements liés au VRR.