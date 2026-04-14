Respectivement un casque filaire dérivé d’un modèle de studio, et un écran très haut de gamme, les Inzone H6 Air et Inzone M10S II permettent à Sony d’afficher des ambitieuses gaming toujours plus professionnelles. En parallèle, la marque a dévoilé une édition Fnatic de trois de ses périphériques, ainsi qu'une version spéciale de ses écouteurs Inzone Buds.
L’Inzone H6 Air est une première pour la marque, puisqu’il s’agit du premier produit audio de la gamme avec une architecture ouverte. L’écran Oled M10S II marche quant à lui dans les pas de son prédécesseur, ne s’autorisant aucune concession.
Inzone M10S II : le sommet de l’écran gaming ?
Développé en partenariat avec l’équipe Fnatic, l’Inzone M10S II est un écran Oled 27 pouces QHD affichant un taux de rafraîchissement de 540 Hz (et 720 Hz en mode HD). La marque met le paquet sur divers traitements, afin d'optimiser la "vitesse" et la qualité d’image.
Encore en amélioration par rapport au premier Sony Inzone M10S, le M10S II affiche un taux de réponse de 0,02 ms (mesure GtG), et utilise une technologie de réduction du motion blur (le Motion Blur Reduction) pour les faibles taux de rafraîchissement. On retrouve également, et cela est visiblement une première sur un moniteur Oled, une technologie Anti-VRR Flicker, qui comme son nom l’indique réduit les phénomènes de scintillements liés au VRR.
Haut de gamme oblige, cette référence intègre un panneau Tandem Oled, lequel permet d’atteindre un pic de luminosité de 1500 cd/m² et couvrir 99,5 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. L’écran est également équipé d’un filtre antireflet Super Anti-Glare Film.
Afin de s’adapter aux exigences des tournois, l’Inzone M10S II comprend un mode permettant de n’afficher qu’une portion de 24,5 pouces (en 1080p). D’autres fonctions liées à l’esport sont de la partie, notamment des modes d’images spécialement dédiés aux FPS. Enfin, Sony incorpore plusieurs systèmes de protection du burn-in, en décalant légèrement les images fixes et en abaissant légèrement la luminosité sur les images fixes.
Affichant un design quasi-identique au premier M10S, le M10S II offre encore un peu plus de latitude concernant l’inclinaison verticale, allant de -5° à +35°.
Disponible à partir du mois de juin 2026, le Sony Inzone M10S II est affiché à 1349 euros. Un tarif clairement au-dessus de la moyenne, même pour un écran Oled, mais celui-ci ne s’adresse pas au tout-venant.
Inzone H6 Air : la qualité studio, pour une expérience pro
Affichant un design dans la lignée des autres casques Inzone, le H6 Air se démarque par sa conception ouverte. Ce modèle dispose ainsi de coques ajourées en aluminium, ce qui limite son poids à 199 g.
Appareil filaire passif (sans électronique embarquée), le H6 Air ne dispose d’aucune fonction avancée, mais n’en est pas moins ambitieux sur un plan sonore. En effet, son haut-parleur est directement dérivé de la référence équipant le casque de studio MDR-V1. Sony ajoute à ce haut-parleur des évents tubulaires afin d’améliorer la circulation de l’air, et applique un réglage un peu plus accentué dans les basses.
Ce casque affiche une terminaison filaire jack 3,5 mm, mais est surtout livré avec un accessoire USB-C, l’Audio Box, capable de faire lien avec l’application Inzone afin d’appliquer des réglages sonores, égaliseur et virtualisation 7.1 en tête.
Le microphone n’est pas en reste, Sony équipant le H6 Air avec une référence cardioïde unidirectionnelle, directivité qui limite au maximum la captation des bruits.
Disponible ce mois-ci, l’Inzone H6 Air sera vendu à 199 euros.
Je veux de l’orange dans ma vie
Porté par son partenariat avec Fnatic, Sony a également dévoilé trois produits en édition spéciale adoptant la couleur orange caractéristique de la structure esport :
- La souris Inzone A : disponible en mai 2026 pour 200 euros
- Le tapis Inzone Mat-F : disponible en mai 2026 pour 110 euros
- Le tapis Inzone Mat-D : disponible en mai 2026 pour 70 euros
Enfin, une version glass purple des écouteurs Inzone Buds fera son apparition dès ce mois-ci, pour 200 euros.