Les autorités se veulent créatives pour aider à l'électrification du transport urbain. Et une idée d'une grande ville d'Europe centrale pourrait intéresser du monde !
Si l'objectif de nombreuses nations à travers la planète est de remplacer à terme leur flotte de voitures thermiques par des véhicules électriques, il est aussi nécessaire d'accompagner cette volonté de créations de nouvelles infrastructures. Et à ce niveau, tout le monde n'est pas la Californie, et il manque encore des réseaux de recharge d'ampleur dans de très nombreux centres urbains. Alors, peut-être que cette nouvelle idée pourrait en inspirer certains.
Prague veut installer 150 lampadaires compatibles avec la recharge des voitures électriques
À Prague, on se prépare à un véritable boom des véhicules électriques. La capitale tchèque estime en effet qu'elle pourrait compter à l'horizon 2030 jusqu'à 180 000 voitures de ce genre. Une flotte immense, qui va demander un réseau de recharge au niveau urbain plus important que ce qu'il y a actuellement.
Or dans les grandes villes, chaque espace est déjà très demandé. Alors, comment faire pour installer les quelque 4 500 points de recharge dont la municipalité estime qu'ils deviendront indispensables à l'avenir ? Eh bien, en faisant du mobilier urbain un usage dual semble-t-il. Prague veut ainsi installer 150 lampadaires dans la ville, qui pourront être compatibles avec les voitures électriques.
Une bonne idée pour les grandes villes très denses ?
Cela signifie que les lampadaires qui vont être installés par la commune, dans le cadre d'une modernisation de son éclairage public, permettront à l'avenir d'accueillir au même point des points de recharge électrique - et ce, sans nécessiter de gros travaux coûteux. Une enveloppe de 4,1 millions d'euros va être allouée à ce projet, qui n'apparaît ainsi pas dispendieux.
Il faut noter ici que Prague n'est pas la première ville à avoir réfléchi à cette solution, cette dernière ayant pu déjà être évoquée du côté de New-York ou bien de Londres. Alors, est-ce que cette adaptation du mobilier urbain à l'électrification toujours plus grand du parc automobile peut devenir une bonne idée, à répliquer ailleurs ?