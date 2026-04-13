À Prague, on se prépare à un véritable boom des véhicules électriques. La capitale tchèque estime en effet qu'elle pourrait compter à l'horizon 2030 jusqu'à 180 000 voitures de ce genre. Une flotte immense, qui va demander un réseau de recharge au niveau urbain plus important que ce qu'il y a actuellement.

Or dans les grandes villes, chaque espace est déjà très demandé. Alors, comment faire pour installer les quelque 4 500 points de recharge dont la municipalité estime qu'ils deviendront indispensables à l'avenir ? Eh bien, en faisant du mobilier urbain un usage dual semble-t-il. Prague veut ainsi installer 150 lampadaires dans la ville, qui pourront être compatibles avec les voitures électriques.