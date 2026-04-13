Projeté hors d’un sac à dos non zippé, un MacBook Pro a dévalé 25 marches d’escalier après une projection initiale de 4 mètres. Le plus incroyable : l’ordinateur fonctionne parfaitement. Seules quelques éraflures et un léger décalage du châssis témoignent de la violence de la chute.
Trois semaines après l’achat. 2000 € investis. Et un sac à dos mal fermé en sortant de cours. La recette parfaite pour une catastrophe sur le papier. Pourtant, comme le rapporte Wccftech d’après un témoignage Reddit, le MacBook Pro s’en est tiré avec des dégâts purement cosmétiques, et fonctionne sans le moindre problème. La housse de protection, elle, n’a pas eu la même chance : elle s’est déchirée dès le premier impact. Le châssis aluminium, lui, a encaissé.
Un MacBook Pro lâché dans un escalier de 25 marches
Le propriétaire raconte avoir fait voltiger son sac par-dessus l’épaule sans réaliser qu’il n’était pas fermé. L’ordinateur a été projeté environ 4 mètres en avant, a percuté le bord d’une marche, puis a dévalé les 25 restantes. La housse souple, prévue pour protéger des micro-rayures en transit, a cédé au premier choc. Mentalement, le propriétaire se préparait à sortir une « épave complète » de l’escalier.
© No_Criticism_7596 sur Reddit
Ce qu’il a trouvé à la place : quelques éraflures sur le boîtier, et un écran décalé d’environ 1 mm vers la gauche par rapport à la base. Pas de casse d’écran, pas de déformation majeure du châssis. Et surtout, une machine parfaitement fonctionnelle, comme il l’a confirmé dans le fil Reddit. Il prévoit tout de même de passer par AppleCare+ pour faire corriger les marques et le léger gauchissement, « parce que ça le dérange ». On le comprend, sur un appareil à 2 000 € vieux de trois semaines.
La solidité du châssis unibody, réelle mais pas sans limites
Le châssis « unibody » en aluminium d’Apple, usiné dans un bloc monolithique, est depuis longtemps considéré comme une référence en matière de rigidité. Ce n’est pas la première fois qu’un MacBook Pro survit à un accident qui aurait mis hors service n’importe quel concurrent en plastique ou en alliage de magnésium bas de gamme. Ce type de construction absorbe et distribue les contraintes différemment, ce qui explique en partie pourquoi l’essentiel des dégâts reste en surface.
Reste une inconnue de taille : l’état réel des composants internes à long terme. Sans pièces mobiles sur la carte mère (hormis les ventilateurs), le risque principal concerne les caloducs en cuivre, un matériau très malléable qui pourrait avoir été légèrement déformé lors des impacts successifs. Une déformation même minime suffit à dégrader les capacités de dissipation thermique, avec des conséquences qui n’apparaîtront peut-être qu’à l’usage intensif. Le MacBook fonctionne aujourd’hui, mais seul le temps dira si les entrailles ont vraiment résisté aussi bien que l’enveloppe.
Apple travaille par ailleurs sur plusieurs déclinaisons futures de sa gamme, dont un MacBook ultra haut de gamme qui devrait encore faire grimper les tarifs. La question de la robustesse du châssis restera centrale pour justifier le prix demandé.
Cet incident illustre quelque chose que les benchmarks ne mesurent pas : la résistance aux accidents du quotidien. Le châssis aluminium d’Apple tient sa réputation, et le MacBook Pro en est une preuve vivante : il fonctionne comme si de rien n’était.