Samsung Display, qui n'est autre que le principal fournisseur d’écrans OLED pour Apple, prévoit de livrer environ 50 millions de dalles pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que 10 millions pour le modèle pliable, dont le nom définitif ne serait finalement pas Fold. Les quantités destinées au Pixel 11 n’ont pas été précisées, mais l’ensemble de la gamme devrait logiquement en bénéficier.

Développé pour les smartphones les plus haut de gamme, le M16 repose sur de nouveaux matériaux visant à améliorer les performances d’affichage. Leur conception nécessite des investissements importants, ce qui explique leur adoption progressive sur les modèles premium. Samsung Display pourrait également étendre l’usage de ces écrans à d’autres appareils, notamment certains ordinateurs portables et tablettes de la marque à la pomme.

Quoi qu'il en soit, le Pixel 11 accédera à la meilleure technologie d'écran OLED disponible sur le marché, offrant un niveau de qualité habituellement réservé aux modèles Pro d'Apple. Cette montée en gamme positionne Google parmi les rares constructeurs à bénéficier du matériau M16 dès son lancement.