Google s'apprête à frapper un grand coup avec l'écran de son prochain flagship. Le Pixel 11 recevra la même dalle OLED de dernière génération que les iPhone 18 Pro, une première pour la gamme Pixel.
Le Pixel 11 pourrait bien marquer un tournant dans la stratégie matérielle de Google. Le smartphone, attendu au second semestre, embarquera des panneaux OLED équipés du matériau M16, la technologie d'affichage la plus avancée actuellement produite par Samsung Display. Cette génération de composants améliore la luminosité, la précision colorimétrique, la durée de vie et l’efficacité énergétique, et était jusqu’ici réservée aux modèles les plus premium du marché.
Pixel 11 : un écran au niveau des iPhone les plus chers
Samsung Display réserve son matériau M16 à une poignée de smartphones triés sur le volet. Du côté d'Apple, seuls les iPhone 18 Pro et Pro Max en bénéficieront, aux côtés de l'iPhone pliable. Les modèles iPhone 18 standard resteront quant à eux sur une génération antérieure. Le Pixel 11, lui, profitera d'emblée de cette technologie sur l'ensemble de sa gamme, selon les informations rapportées par plusieurs médias coréens spécialisés.
Cette parité technologique avec les modèles les plus onéreux d'Apple constituera donc une avancée majeure pour Google. Le géant de Mountain View place ainsi son flagship en position de force face à la concurrence, avec un écran techniquement équivalent à celui des iPhone Pro qui se vendent plusieurs centaines d'euros plus cher. Le M16 succède au M14, déployé initialement sur l'iPhone 16 Pro avant de s'étendre à toute la gamme iPhone 17 l'année dernière.
Samsung Display mise gros sur cette génération
Samsung Display, qui n'est autre que le principal fournisseur d’écrans OLED pour Apple, prévoit de livrer environ 50 millions de dalles pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que 10 millions pour le modèle pliable, dont le nom définitif ne serait finalement pas Fold. Les quantités destinées au Pixel 11 n’ont pas été précisées, mais l’ensemble de la gamme devrait logiquement en bénéficier.
Développé pour les smartphones les plus haut de gamme, le M16 repose sur de nouveaux matériaux visant à améliorer les performances d’affichage. Leur conception nécessite des investissements importants, ce qui explique leur adoption progressive sur les modèles premium. Samsung Display pourrait également étendre l’usage de ces écrans à d’autres appareils, notamment certains ordinateurs portables et tablettes de la marque à la pomme.
Quoi qu'il en soit, le Pixel 11 accédera à la meilleure technologie d'écran OLED disponible sur le marché, offrant un niveau de qualité habituellement réservé aux modèles Pro d'Apple. Cette montée en gamme positionne Google parmi les rares constructeurs à bénéficier du matériau M16 dès son lancement.