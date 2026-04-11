Sony veut rapprocher encore davantage ses joueurs de ses licences phares. Avec The Playerbase, le géant japonais propose à ses fans de devenir… des personnages de jeu vidéo. Explications.
Après plus de 30 ans à cultiver sa communauté, Sony franchit un nouveau cap. Avec The Playerbase, PlayStation va proposer à ses fans les plus engagés d’intégrer directement ses productions maison, au travers d’un scan 3D de leur visage et de leur silhouette, peut-on lire sur le blog officiel. Mais est-ce vraiment ce que les joueurs attendent de PlayStation en 2026 ?
Une immersion littérale dans les univers PlayStation
Sur le papier, le concept est simple, puisqu’un joueur sera sélectionné, modélisé, puis intégré à un jeu PlayStation Studios. Une manière de brouiller encore un peu plus la frontière entre joueurs et créateurs, tout en renforçant le sentiment d’appartenance à l’écosystème PlayStation.
C’est Gran Turismo 7 qui inaugurera le programme The Playerbase. Le gagnant apparaîtra prochainement dans le jeu via une mise à jour, avec en prime un logo personnalisé et une livrée de véhicule unique.
Le processus, lui, s’annonce très encadré, avec une sélection sur dossier, des entretiens, sans oublier un voyage à Los Angeles pour une session de scan professionnel, le tout bien sûr, entièrement pris en charge par Sony.
Comme un parfum d’anachronisme ?
The Playerbase est présenté par le géant nippon comme une manière de remercier les joueurs pour leur fidélité. Pour Sony, il s’agit de placer sa communauté au cœur de son storytelling, « for the players » comme on dit.
Après Gran Turismo 7, d’autres productions PlayStation Studios devraient suivre, avec des intégrations adaptées (on l’imagine) à chaque univers. Chacun peut ainsi rêver de devenir figurant dans un prochain God of War, civil dans un Spider-Man…
« The Playerbase est notre façon de remercier les joueurs qui font de PlayStation ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes impatients de rencontrer les fans qui découvriront l’univers PlayStation sous un tout nouveau jour », indique PlayStation. Les intéressés sont invités à se faire connaître directement à cette adresse.
Aussi séduisante soit-elle, l’initiative The Playerbase a tout de même un léger parfum d’anachronisme en 2026. À l’heure où les joueurs encaissent une nouvelle hausse du prix de la PS5 et expriment une certaine lassitude (déception ?) face à cette génération, l’opération semble décalée, presque hors-sol, face à des attentes bien plus concrètes.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique