The Playerbase est présenté par le géant nippon comme une manière de remercier les joueurs pour leur fidélité. Pour Sony, il s’agit de placer sa communauté au cœur de son storytelling, « for the players » comme on dit.

Après Gran Turismo 7, d’autres productions PlayStation Studios devraient suivre, avec des intégrations adaptées (on l’imagine) à chaque univers. Chacun peut ainsi rêver de devenir figurant dans un prochain God of War, civil dans un Spider-Man…

« The Playerbase est notre façon de remercier les joueurs qui font de PlayStation ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes impatients de rencontrer les fans qui découvriront l’univers PlayStation sous un tout nouveau jour », indique PlayStation. Les intéressés sont invités à se faire connaître directement à cette adresse.