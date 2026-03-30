Pour le moment, évitez de prendre trop au sérieux les informations qui circulent autour de la prochaine génération de GPU NVIDIA.
Que NVIDIA mette encore un peu plus l'accent sur la prise en charge du ray tracing est tout à fait envisageable. Mais ni Jensen Huang ni personne d'autre chez NVIDIA n'a communiqué d'informations solides à propos de la génération Rubin. Patience, patience…
Déjà les premières informations ?
En toute fin de semaine dernière et, surtout, à la faveur du week-end, plusieurs sites tech ont présenté ce qu'ils ont appelé des « fuites » autour des GeForce RTX série 60, la prochaine génération de cartes graphiques NVIDIA.
Des « informations » parfois précises résumées notamment par nos confrères de TechPowerUp. Trois références de GPU sont ainsi évoquées, du GR205 au GR202 en passant par le GR203. Des références gravées selon le procédé 3 nm de TSMC et qui doivent respectivement équiper les cartes GeForce RTX 6070, RTX 6090 et RTX 6080.
La RTX 6070 serait dotée de 16 Go de GDDR7 sur bus 256-bit, tandis que la RTX 6080 profiterait de 20 Go de GDDR7 sur bus 320-bit. Enfin, la RTX 6090 fermerait la marche avec 32 Go de GDDR7 sur bus 512-bit. Finalement, rien de bien révolutionnaire, sauf quand la « source » se met à parler performances et à estimer les gains par rapport à la génération précédente.
En rasterisation, il faudrait se contenter d'une progression de 30 % à 35 % entre des produits de gamme similaire. En revanche, en ray tracing, il serait question d'augmenter les performances de l'ordre de 100 %. Problème, toutes ces « précisions » ne reposent sur rien de très solide.
Un manque flagrant de sources
Pour l'heure, une seule source fait effectivement état de ces chiffres. Une source pas forcément des plus fiables et qui n'est appuyée par aucun des informateurs GPU habituels (kopite7kimi ou MEGAsizeGPU par exemple).
Il ne faut pas non plus oublier que NVIDIA a largement revu ses plans ces derniers mois. Les GeForce RTX série 50 SUPER sont – au moins pour le moment – passées à la trappe et aucune information officielle n'a encore été donnée autour de la génération suivante dont on connaît simplement le nom de code, Rubin.
Plus important encore, tout porte à croire que les GPU Rubin ne sont même pas encore « taped out ». Rappelons que ce terme anglais décrit l'ultime stade de développement d'une puce avant qu'elle soit envoyée en production. De fait, si on peut évoquer les technologies en œuvre sur Rubin et, notamment, le procédé de gravure qu'emploiera TSMC, il est difficile d'aller plus loin.
À l'heure actuelle, il est très hasardeux de parler nombre de cœurs, fréquence de fonctionnement, interface et même quantité de mémoire vidéo. De fait, se mettre à disserter sur les performances attendues paraît on ne peut plus hasardeux. Qui sait dans combien de temps Rubin va sortir.