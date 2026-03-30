En toute fin de semaine dernière et, surtout, à la faveur du week-end, plusieurs sites tech ont présenté ce qu'ils ont appelé des « fuites » autour des GeForce RTX série 60, la prochaine génération de cartes graphiques NVIDIA.

Des « informations » parfois précises résumées notamment par nos confrères de TechPowerUp. Trois références de GPU sont ainsi évoquées, du GR205 au GR202 en passant par le GR203. Des références gravées selon le procédé 3 nm de TSMC et qui doivent respectivement équiper les cartes GeForce RTX 6070, RTX 6090 et RTX 6080.

La RTX 6070 serait dotée de 16 Go de GDDR7 sur bus 256-bit, tandis que la RTX 6080 profiterait de 20 Go de GDDR7 sur bus 320-bit. Enfin, la RTX 6090 fermerait la marche avec 32 Go de GDDR7 sur bus 512-bit. Finalement, rien de bien révolutionnaire, sauf quand la « source » se met à parler performances et à estimer les gains par rapport à la génération précédente.