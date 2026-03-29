Les groupes indiquent poursuivre leurs échanges ainsi que leur analyse autour de l’avenir de Sony Honda Mobility, et communiqueront prochainement sur la direction envisagée par la marque, ainsi que sur le rôle qu’elle entend jouer dans « la mobilité de demain ».

À défaut de pouvoir retrouver la berline mise au point par Honda et Sony sur les routes, ceux qui le souhaitent peuvent toujours se glisser au volant de cette AFEELA 1, puisque la berline est présente au sein du jeu Gran Turismo 7.