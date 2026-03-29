La « voiture PlayStation » était en passe de devenir une réalité dans le courant de cette année 2026, mais Sony et Honda ont finalement annoncé l’annulation pure et simple du projet.
Il y a un peu plus de trois ans, les poids lourds Sony et Honda annonçaient la création d’une coentreprise baptisée Sony Honda Mobility, dotée d’un capital de 10 milliards de yens. Leur objectif : donner naissance à une nouvelle marque commune, AFEELA. Depuis, les deux partenaires ont multiplié les ajustements pour finaliser leur premier véhicule, déjà surnommé « la voiture PlayStation ».
Sony et Honda annulent les voitures AFEELA
Au travers d’un communiqué, les deux groupes ont toutefois annoncé l’annulation de cette berline 100% électrique à venir, ainsi que du modèle suivant. Depuis quelques longs mois déjà, nombreux étaient ceux à s’interroger sur la viabilité du projet, avec une première berline bourrée de technologies diverses et variées, en plus de divers services « made in PlayStation », mais à l’autonomie limitée, et annoncée à 90 000 dollars.
Une annulation qui découle directement de la marche arrière initiée par Honda sur le marché électrique, qui avait conduit à l’annulation récente des deux premiers modèles de la nouvelle gamme Honda « 0 ».
Sony Honda Mobility ne disparaît pas (encore)
« Compte tenu de ce changement, SHM a estimé qu’il n’existait pas de solution viable pour commercialiser les modèles comme prévu initialement. Suite à cette décision, SHM procédera au remboursement intégral des frais de réservation versés par les personnes ayant actuellement réservé un modèle AFEELA 1 en Californie, aux États-Unis », indique AFEELA.
Rappelons que les premières livraisons de l’AFEELA 1 étaient prévues dans le courant de cette année au Japon, ainsi que dans l’état de Californie.
Malgré cette déroute, la collaboration entre Honda et Sony ne serait pas encore close, et une nouvelle prise de parole est d’ailleurs attendue prochainement afin de faire le point sur l’évolution du projet.
Les groupes indiquent poursuivre leurs échanges ainsi que leur analyse autour de l’avenir de Sony Honda Mobility, et communiqueront prochainement sur la direction envisagée par la marque, ainsi que sur le rôle qu’elle entend jouer dans « la mobilité de demain ».
À défaut de pouvoir retrouver la berline mise au point par Honda et Sony sur les routes, ceux qui le souhaitent peuvent toujours se glisser au volant de cette AFEELA 1, puisque la berline est présente au sein du jeu Gran Turismo 7.