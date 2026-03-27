Nintendo l’a annoncé officiellement, dès le mois de mai, les exclusivités maison Switch 2 seront vendues 10 dollars de moins en version téléchargeable qu’en version physique.
À travers un bref communiqué publié sur son site officiel américain, Nintendo annonce que les jeux Nintendo Switch 2 édités par ses soins adopteront désormais « une tarification différenciée », selon qu’ils soient proposés en version numérique ou physique.
Un changement à venir en mai prochain
En d’autres termes, cela signifie que le prix des versions numériques des jeux exclusifs publiés par Nintendo sur la Nintendo Switch 2 sera désormais constamment inférieur à celui des versions physiques correspondantes. « Le prix des jeux physiques ne va pas augmenter » a tenu à préciser le géant nippon.
Une pratique que les joueurs européens ont pu constater dès le lancement de la Switch 2, avec notamment Mario Kart World, proposé à 79,99€ en version numérique, contre 89,99€ en version physique. Cela concernait également Donkey Kong Bananza, lancé l'été dernier.
Et cela sera donc désormais le cas également aux États-Unis, un marché que Nintendo peine visiblement à conquérir comme il l’aurait souhaité, contraignant le géant nippon à revoir sa production à la baisse. Cela n’avait pas été clairement officialisé, mais désormais, tous les jeux édités par Nintendo obéiront donc à cette politique tarifaire.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Les versions numériques logiquement moins chères
Cela débutera d’ailleurs avec Yoshi and the Mysterious Book, à venir le 21 mai prochain, qui est affiché à 59,99€ en version numérique, contre 69,99€ en version physique sur la boutique officielle. Ce n’est pas le cas de Metroid Prime Beyond ou Légendes Pokémon Z:A, proposés quant à eux au même prix, peu importe le format choisi.
« Les jeux Nintendo offrent la même expérience, qu'ils soient vendus en boîte ou en version numérique. Ce changement tient simplement compte des coûts de production et de distribution propres à chaque format et offre aux joueurs davantage de choix quant à la manière d’acheter et de jouer aux jeux Nintendo » peut-on lire sur le site officiel de la marque.
Le prix des versions physiques intègre naturellement les coûts de production des cartouches, du packaging, ainsi que ceux liés à la logistique et à la distribution. Des dépenses absentes du format numérique, autrement plus rentable, ce qui explique sans doute la volonté de Nintendo de privilégier ce dernier, au grand dam des amateurs de « cartouches ».
À noter que si les jeux Nintendo sont affichés au prix conseillé sur la boutique officielle, la réalité est souvent différente chez les distributeurs. Ces derniers réduisent régulièrement leurs marges, permettant aux joueurs de se procurer la version physique au même prix (voire parfois à un tarif inférieur) à celui de la version numérique. Chez Amazon par exemple, Yoshi and the Mysterious Book est affiché en version physique à 59,99€, soit le prix de la version numérique.