Le prix des versions physiques intègre naturellement les coûts de production des cartouches, du packaging, ainsi que ceux liés à la logistique et à la distribution. Des dépenses absentes du format numérique, autrement plus rentable, ce qui explique sans doute la volonté de Nintendo de privilégier ce dernier, au grand dam des amateurs de « cartouches ».

À noter que si les jeux Nintendo sont affichés au prix conseillé sur la boutique officielle, la réalité est souvent différente chez les distributeurs. Ces derniers réduisent régulièrement leurs marges, permettant aux joueurs de se procurer la version physique au même prix (voire parfois à un tarif inférieur) à celui de la version numérique. Chez Amazon par exemple, Yoshi and the Mysterious Book est affiché en version physique à 59,99€, soit le prix de la version numérique.