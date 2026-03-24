Si Rolls-Royce a déjà entamé le virage électrique, la marque souhaite faire vrombir encore un peu son emblématique moteur thermique V12 biturbo, renonçant ainsi à une bascule trop rapide vers le 100% zéro émission.
Si, à l’instar d’autres géants de l’automobile, Rolls-Royce avait envisagé d’abandonner les moteurs thermiques en 2030 au profit de l’électrique, la marque va finalement continuer à exploiter son vrombissant V12, et temporiser encore quelques années avant de basculer (ou non) vers le tout électrique.
Le « tout électrique » reporté également chez Rolls-Royce
Il y a cinq ans, Rolls-Royce levait le voile sur son tout premier modèle 100 % électrique, alors baptisé Silent Shadow, avant d’adopter définitivement le nom Spectre en fin d’année 2022. À l’époque, le constructeur affichait de solides ambitions sur le terrain du zéro émission.
Mais, selon son PDG Chris Brownridge, le contexte a depuis évolué. La demande marque le pas et les contraintes réglementaires se sont assouplies. Un environnement plus favorable qui permet aujourd’hui à la marque britannique d’aborder l’avenir avec davantage de sérénité.
Récemment, c'est un certain Lamborghini qui confirmait, du moins pour l’instant, ne pas vouloir céder totalement au doux chant (silencieux) des sirènes du tout électrique.
Des ventes en baisse pour la Spectre
Il faut dire que les ventes de la Rolls-Royce Spectre ont largement chuté en 2025, avec un total de 1 002 exemplaires immatriculés, contre 1 890 l’année précédente, soit une baisse de l’ordre de 47%. Dans le même temps, la Ghost (équipée d'un moteur V12 de 570 chevaux) s’est écoulée à 993 unités.
« Pour chaque client qui adore un véhicule électrique, il y en a un qui n’en veut pas », a indiqué le PDG de Rolls-Royce au magazine The Times. Plus tôt cette année, c’est la maison-mère BMW qui confirmait sa volonté de continuer à produire des moteurs thermiques, dont le V12 de Rolls-Royce.
Rappelons que l’autre géant britannique, à savoir Jaguar, avait quant à lui pris la décision de stopper toutes ses productions pour revenir en 2026 avec des véhicules plus haut de gamme et 100% électriques.
Largement critiquée (aussi) pour une nouvelle stratégie de communication jugée trop « woke » et une volonté d’effacer son héritage, la marque va essayer de retomber sur ses pattes cette année, avec une impressionnante berline GT électrique, développant plus de 1 000 chevaux.