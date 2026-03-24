Il y a cinq ans, Rolls-Royce levait le voile sur son tout premier modèle 100 % électrique, alors baptisé Silent Shadow, avant d’adopter définitivement le nom Spectre en fin d’année 2022. À l’époque, le constructeur affichait de solides ambitions sur le terrain du zéro émission.

Mais, selon son PDG Chris Brownridge, le contexte a depuis évolué. La demande marque le pas et les contraintes réglementaires se sont assouplies. Un environnement plus favorable qui permet aujourd’hui à la marque britannique d’aborder l’avenir avec davantage de sérénité.