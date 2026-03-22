Chez Spigen, on continue de surfer allègrement sur la vague « rétro 80 », avec une nouvelle coque de protection dédiée aux écouteurs AirPods Pro 3, qui devrait ravir les (vieux) nostalgiques d’Apple.
Depuis quelques années déjà, de nombreux accessoiristes misent désormais sur la nostalgie pour séduire. C’est précisément le pari de Spigen, qui dévoile un nouveau boîtier pour AirPods Pro 3 directement inspiré de l’un des objets les plus emblématiques de l’histoire d’Apple, à savoir la souris du Macintosh original.
Une coque qui joue (encore) la carte du rétro
Visuellement, force est d’admettre qu’il est difficile de ne pas sourire face à cette coque qui reprend les codes esthétiques de la fameuse souris monobouton des premiers Macintosh. Forme arrondie, teinte beige, bouton central… Tout y est, ou presque.
Conçue en deux parties, elle vient envelopper (et non pas remplacer) le boîtier de recharge des AirPods Pro 3 tout en laissant accessibles les éléments essentiels comme le port USB-C et la LED d’état. Spigen précise que son boîtier n'empêche aucunement la fonction de recharge sans-fil.
Le bouton gris sur le dessus n’est pas qu’un simple élément décoratif puisqu’il sert également de mécanisme de verrouillage pour éviter toute ouverture accidentelle. Une proposition à mi-chemin entre gadget esthétique et clin d’œil assumé aux années 80 donc.
Une coque dédiée aux amateurs de design vintage Apple
Cette coque ne sort pas de nulle part chez Spigen. Elle s’inscrit en effet dans une gamme plus large baptisée « Classic LS », déjà composée de coques iPhone inspirées des Macintosh 128K ou encore de l’Apple Lisa.
Spigen pousse même le concept jusqu’à proposer un porte-cartes MagSafe assorti, capable de contenir jusqu’à trois cartes, ainsi qu’une dragonne au design coordonné. Mais cette approche très esthétique a ses limites, et certains accessoires privilégient clairement le style au détriment de l’usage quotidien.
Proposée au prix de 45 dollars, cette coque rétro s’adresse donc avant tout aux amateurs de design vintage et aux fans d’Apple. Plus qu’un accessoire indispensable, elle se positionne comme un objet de collection moderne, qui joue très habilement sur la fibre nostalgique.
Récemment, c’est 8BitDo, une autre marque spécialisée dans les accessoires à forte tendance rétro, qui lançait également une souris (fonctionnelle cette fois) reprenant le look de l’inoubliable Commodore 64.
- Bonne qualité sonore
- Isolation phonique, transparence et micro proches de la perfection
- Excellente tenue dans l'oreille