Cette coque ne sort pas de nulle part chez Spigen. Elle s’inscrit en effet dans une gamme plus large baptisée « Classic LS », déjà composée de coques iPhone inspirées des Macintosh 128K ou encore de l’Apple Lisa.

Spigen pousse même le concept jusqu’à proposer un porte-cartes MagSafe assorti, capable de contenir jusqu’à trois cartes, ainsi qu’une dragonne au design coordonné. Mais cette approche très esthétique a ses limites, et certains accessoires privilégient clairement le style au détriment de l’usage quotidien.