À l'AWE 2026 de Shanghai, Dreame a présenté 29 smartphones en une seule conférence, avec un OS propriétaire prévu pour fin 2026 et un prototype à capteur photo amovible. Plus d'un milliard d'euros de R&D sur trois ans sont annoncés pour soutenir l'offensive.
Vingt-neuf modèles d'un coup. C'est le nombre de smartphones que Dreame a présentés à Shanghai début mars, lors de l'AWE 2026. La marque chinoise, jusqu'ici connue pour ses aspirateurs robots, a dévoilé une gamme entière baptisée Aurora, avec un OS maison et un prototype de capteur photo qui se détache physiquement du corps du téléphone.
Et Dreame a sorti le carnet de chèque, en déboursant plus d'un milliard d'euros d'investissement en R&D sur trois ans pour s'installer dans le haut de gamme mondial.
Un module photo amovible, sans câble ni connecteur fragile
Sur le NEX LS1, le dos est parfaitement lisse. Aucune bosse, aucune lentille intégrée. Le module photo se fixe par aimants, avec de simples contacts métalliques. Dedans, un capteur d'un pouce, format identique au Xiaomi 17 Ultra, plus un téléobjectif périscopique de 115 mm. Et sa propre batterie.
Tecno et Xiaomi ont exploré des concepts modulaires avant Dreame, pourtant aucun n'avait osé la séparation magnétique sans connecteur physique. Pour Dreame, c'est aussi un argument commercial sur la durée : si le module évolue l'an prochain, on l'achète séparément sans changer de téléphone.
Certes, ça suppose que les utilisateurs acceptent de toujours trimballer ce module avec eux, ou de vivre sans appareil photo digne de ce nom. Dreame promet un petit capteur de secours pour scanner des codes QR dans la version finale. Ce n'est pas encore une réponse au problème.
Aurora AIOS 1.0, le vrai test industriel
Prévu pour le second semestre 2026, Aurora AIOS 1.0 embarque quatre modules d'IA : gestion de la prise de vue, sécurité réseau, agents contextuels, personnalisation esthétique. Pour Dreame, c'est un OS développé indépendamment, mais aucun détail technique n'a filtré sur son architecture réelle. Fork d'Android ou rupture totale ? Personne ne le sait encore.
Huawei a mis cinq ans, des ressources colossales et une pression géopolitique intense pour rendre HarmonyOS crédible. Dreame arrive avec 1,38 milliard de dollars sur trois ans et une montée en effectifs à 5 000 personnes d'ici 2027, dont 70 % en R&D. Pour la production des appareils, des fabricants chinois partenaires sont prévus, sans que leurs noms aient été communiqués.
En parallèle, les modèles Aurora LUX visent le luxe affiché, avec des matériaux haut de gamme et des studios de design internationaux. Dreame couvre ainsi deux segments en même temps, le technique avec le NEX LS1 et le statutaire avec la LUX.