Sur le NEX LS1, le dos est parfaitement lisse. Aucune bosse, aucune lentille intégrée. Le module photo se fixe par aimants, avec de simples contacts métalliques. Dedans, un capteur d'un pouce, format identique au Xiaomi 17 Ultra, plus un téléobjectif périscopique de 115 mm. Et sa propre batterie.

Tecno et Xiaomi ont exploré des concepts modulaires avant Dreame, pourtant aucun n'avait osé la séparation magnétique sans connecteur physique. Pour Dreame, c'est aussi un argument commercial sur la durée : si le module évolue l'an prochain, on l'achète séparément sans changer de téléphone.

Certes, ça suppose que les utilisateurs acceptent de toujours trimballer ce module avec eux, ou de vivre sans appareil photo digne de ce nom. Dreame promet un petit capteur de secours pour scanner des codes QR dans la version finale. Ce n'est pas encore une réponse au problème.