Les abonnés internet de Bouygues Telecom pourraient avoir une mauvaise surprise. Les tarifs des offres pourraient en effet à l'avenir bouger à la hausse de manière régulière.
Bouygues Telecom est un opérateur des télécoms français qui propose une offre très large d'abonnements internet avec sa gamme de Bbox. Autant dire que de très nombreux Français accèdent à internet grâce à ce géant, qui va pourtant ne pas faire que des heureux avec ce changement qui se prépare.
Une clause d'indexation qui va changer la tarification des Bbox
Que se passe-t-il du côté de Bouygues Telecom ? C'est la question que l'on peut se poser avec l'apparition d'une nouvelle page d'aide sur son site, et qui détaille le fonctionnement d'une clause d'indexation intégrée dans les conditions générales de service, à laquelle sûrement peu ont prêté attention lors de la signature du contrat.
La page explique le fonctionnement de cette clause d'indexation, qui pourrait ajuster une fois l'an le tarif des offres Bbox en s'appuyant sur la variation de l'indicateur ICHTrev-TS. Ce dernier est produit par l'INSEE afin de mesurer l'augmentation des coûts dans les secteurs des médias, des technologies de l'information et des télécommunications.
Un changement qui s'appliquera dès 2027 ?
Pour établir un éventuel taux, Bouygues va comparer l'indice au mois de juin de l'année précédente avec celui donné lors du même mois dans l'année en cours. Le taux obtenu s'appliquera au prix réellement payé par l'abonné. Est ainsi donné en exemple un abonnement de 28,99 euros par mois (la Bbox Fit). Si l'indexation venait à être de +3,3%, l'opérateur pourrait alors appliquer une hausse de tarif de l'ordre de 0,96 euros par mois.
À noter que cette clause est intégrée à tous les contrats signés depuis 2022, même si Bouygues Telecom a choisi jusque-là de ne pas la faire jouer. Les contrats signés avant cette date seront peu à peu mis à jour pour intégrer à leur tour cette clause, qui pourrait commencer à être appliquée à partir de 2027. Bouygues Telecom se met donc dans une position particulière, étant le seul (ou bien, seulement le premier ?) à imposer ce genre de clause inflationniste.