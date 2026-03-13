Que se passe-t-il du côté de Bouygues Telecom ? C'est la question que l'on peut se poser avec l'apparition d'une nouvelle page d'aide sur son site, et qui détaille le fonctionnement d'une clause d'indexation intégrée dans les conditions générales de service, à laquelle sûrement peu ont prêté attention lors de la signature du contrat.

La page explique le fonctionnement de cette clause d'indexation, qui pourrait ajuster une fois l'an le tarif des offres Bbox en s'appuyant sur la variation de l'indicateur ICHTrev-TS. Ce dernier est produit par l'INSEE afin de mesurer l'augmentation des coûts dans les secteurs des médias, des technologies de l'information et des télécommunications.