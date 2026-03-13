Canal+ a décidé d'alerter cette semaine sur cette campagne menée par des escrocs qui usurpent en ce moment son identité pour piéger ses abonnés. Avec des e-mails frauduleux, de faux courriers et une reproduction soignée du logo, le phishing (hameçonnage) est rodé, et les cibles sont potentiellement nombreuses. La chaîne a réagi en précisant, au passage, que ses propres systèmes n'ont pas été compromis, et en appelant ses abonnés à redoubler de vigilance.