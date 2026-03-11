Depuis l'automne dernier, les étapes se suivent à un rythme soutenu pour XeSS 3, la technologie d'optimisation du rendu conçue par Intel. En octobre dernier, il avait d'abord été question de l'officialiser.

Intel en profitait alors pour rattraper un peu du retard qu'elle a sur NVIDIA en proposant sa propre solution de multi‑frame generation afin de doper encore la vitesse d'animation des jeux. Quelques semaines plus tard, Intel a multiplié les bonnes nouvelles en étant la seule à proposer sa technologie sur toutes ses générations de puces graphiques.

La « dernière » étape est logiquement intervenue il y a quelques jours, quand Intel a déployé la nouvelle version du XeSS Software Development Kit. Plus connu sous le nom de SDK, un tel outil constitue le logiciel indispensable aux développeurs pour intégrer la technologie à leurs moteurs. Le passage du SDK à XeSS 3 permettra à la technologie d'être davantage prise en charge.

Intel ne semble toutefois pas totalement tenir ses promesses. Une fois encore, cette sortie n'est pas l'occasion d'un déploiement à une aussi grande échelle que prévu : il s'agit d'une DLL précompilée pour Windows.