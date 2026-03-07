Le mois dernier, nous évoquions la situation compliquée sur le marché de la vente de la carte graphique au détail en prenant comme exemple la situation du revendeur allemand MindFactory.

Une situation qui se focalisait sur un seul revendeur donc, dans un seul pays. Elle soulignait toutefois à quel point les ventes avaient reculé en l'espace de quelques semaines seulement et nous en profitions pour évoquer une surprise : la domination des cartes AMD par rapport à leurs homologues NVIDIA. Une domination en nombre, pas en valeur.

Il y a quelques jours, le cabinet Jon Peddie Research a publié son étude sur le marché de la carte graphique pour l'ensemble de l'année 2025. Nous sommes déjà revenus dessus pour évoquer une baisse notable des livraisons et les perspectives – peu réjouissantes – pour 2026. Aujourd'hui, nous étudions plus en détail la situation d'AMD, Intel et NVIDIA.