Lors du quatrième trimestre 2025, NVIDIA aurait capté près de 94 % des ventes de cartes graphiques dédiées à travers le monde.
Tout porte à croire que malgré les efforts d'AMD et d'Intel, NVIDIA est parvenu à consolider encore sa place de leader. Plus que jamais, quand une carte graphique est vendue, il y a de très fortes chances que ce soit une NVIDIA.
De mauvais signaux pour 2026 ?
Le mois dernier, nous évoquions la situation compliquée sur le marché de la vente de la carte graphique au détail en prenant comme exemple la situation du revendeur allemand MindFactory.
Une situation qui se focalisait sur un seul revendeur donc, dans un seul pays. Elle soulignait toutefois à quel point les ventes avaient reculé en l'espace de quelques semaines seulement et nous en profitions pour évoquer une surprise : la domination des cartes AMD par rapport à leurs homologues NVIDIA. Une domination en nombre, pas en valeur.
Il y a quelques jours, le cabinet Jon Peddie Research a publié son étude sur le marché de la carte graphique pour l'ensemble de l'année 2025. Nous sommes déjà revenus dessus pour évoquer une baisse notable des livraisons et les perspectives – peu réjouissantes – pour 2026. Aujourd'hui, nous étudions plus en détail la situation d'AMD, Intel et NVIDIA.
Les trois géants de la carte graphique dédiée doivent faire face à un marché qui, certes, a augmenté sur l'ensemble de 2025 (par rapport à 2024), mais qui termine l'année sur une très mauvaise note.
NVIDIA : 94 % des cartes graphiques vendues
Alors que sur un an, on parle d'une augmentation (en volume) des ventes de l'ordre de 36 %, il faut faire avec une baisse au quatrième trimestre 2025 de 4,4 % en comparaison à la même période l'année précédente. Une baisse qui, compte tenu du contexte actuel, n'augure évidemment rien de bon pour le reste de l'année 2026.
Plus intéressant donc, le bilan réalisé par les analystes de Jon Peddie Research permet de comparer les positions d'AMD, Intel et NVIDIA. Des positions qui ne changent pas côté classement, bien sûr : NVIDIA reste numéro un, AMD est calée en seconde position et Intel ferme la marche. Ce sont toutefois les écarts entre les trois qui interpellent.
Au quatrième trimestre 2024, NVIDIA détenait 84 % de parts de marché. Alors que ses cartes sont plus difficiles à trouver que celles de ses concurrentes, la firme a encore progressé : 92 % au troisième trimestre 2025 et même 94 % sur le quatrième trimestre 2025. Forcément, le groupe de Jensen Huang ne laisse plus que des miettes à ses rivaux.
Si Intel reste scotchée au symbolique seuil du 1 %, c'est la part de marché d'AMD qui se réduit comme peau de chagrin. Alors que la société détenait encore 15 % du marché de la carte graphique dédiée au quatrième trimestre 2024, on ne parle plus que de 7 % sur Q3 2025 et même 5 % sur Q4. Autant dire que la position des GeForce n'a jamais été aussi dominante.