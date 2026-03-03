Au-delà de ces annonces, il reste la question de la production de masse. L’histoire du PhOLED bleu est jalonnée d’annonces prometteuses qui se sont heurtées à la réalité industrielle. Obtenir une efficacité élevée en laboratoire est une chose ; garantir une stabilité sur des milliers d’heures en est une autre.



Lordin affirme avoir transmis des kits d’évaluation à plusieurs fabricants pour tests. C’est à ce stade que se jouera la crédibilité de ces annonces. Si les résultats se confirment, l’impact pourrait être significatif, ouvrant la voie à des écrans plus lumineux, moins contraints thermiquement et potentiellement plus durables.



Le casse-tête n’est peut-être pas encore totalement résolu. Mais une chose est certaine : la course au PhOLED bleu s’accélère, et la dernière pièce du puzzle OLED semble plus proche que jamais.