L'annonce faite hier matin était incomplète : ce ne sont pas six Ryzen AI 400 pour socket AM5 qui seront de la partie, mais douze.
Il est toujours amusant de voir une entreprise de la taille d'AMD réaliser une communication imparfaite : les documents transmis par la société n'ont jamais mentionné les processeurs Ryzen AI 400 « non PRO » en socket AM5. Ils sont pourtant une réalité, comme l'a confirmé le communiqué de presse.
Une communication imparfaite
Pas plus tard qu'hier, nous évoquions la dernière annonce d'AMD en matière de processeurs. Une annonce faite lors du MWC de Barcelone pour compléter les présentations du CES dernier, début janvier à Las Vegas.
AMD a donc détaillé les Ryzen AI 400 série PRO que la firme destine bien sûr au marché professionnel. Elle en profitait pour dévoiler ce qui avait été annoncé à demi-mots au Nevada : à savoir que la gamme Ryzen AI 400 allait aussi voir le jour sur plateforme AM5, de ce fait pour les plateformes desktop.
Il y a toutefois un loup dans cette annonce : AMD semblait réserver les Ryzen AI 400 pour le seul monde de l'entreprise avec des CPU mobile et des CPU desktop, mais aucun Ryzen AI 400 « pas-PRO ». En réalité, il s'agissait d'une erreur de communication.
Des Ryzen AI 400 en socket AM5
En effet, quelques heures après la publication de notre actualité, AMD nous a fait parvenir un communiqué de presse qui rétablit la réalité de la situation et confirme l'existence de Ryzen AI 400.
Cela dit, il n'y a pas réellement lieu de s'émouvoir : les processeurs semblent strictement identiques à leurs homologues « PRO ». Le tableau publié par AMD en complément de son communiqué de presse insiste sur la présence de six processeurs dans cette gamme Ryzen AI 400 AM5, comme sur les PRO.
Le tableau ci-dessus vous permet de voir l'ensemble de la gamme Ryzen AI 400 pour socket AM5. Précisons qu'AMD a profité de l'occasion pour affiner son calendrier : l'ensemble des Ryzen AI 400 – PRO ou « pas-PRO », mobile ou desktop – est prévu pour le second trimestre 2026.