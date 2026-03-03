Pas plus tard qu'hier, nous évoquions la dernière annonce d'AMD en matière de processeurs. Une annonce faite lors du MWC de Barcelone pour compléter les présentations du CES dernier, début janvier à Las Vegas.

AMD a donc détaillé les Ryzen AI 400 série PRO que la firme destine bien sûr au marché professionnel. Elle en profitait pour dévoiler ce qui avait été annoncé à demi-mots au Nevada : à savoir que la gamme Ryzen AI 400 allait aussi voir le jour sur plateforme AM5, de ce fait pour les plateformes desktop.

Il y a toutefois un loup dans cette annonce : AMD semblait réserver les Ryzen AI 400 pour le seul monde de l'entreprise avec des CPU mobile et des CPU desktop, mais aucun Ryzen AI 400 « pas-PRO ». En réalité, il s'agissait d'une erreur de communication.