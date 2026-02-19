Mojang vient d'annoncer le passage de Minecraft Java à Vulkan. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise : des centaines de mods risquent de ne jamais faire la transition.
Mojang a officialisé le basculement de Minecraft Java Edition vers Vulkan, une technologie graphique plus moderne. Le changement vise d'abord à maintenir la compatibilité du jeu avec macOS, où OpenGL est en voie d'extinction. Pour mesurer l'ampleur du chantier, il faut rappeler qu'OpenGL est la fondation de l'écosystème de mods Java depuis quinze ans.
Ce que Mojang a annoncé, concrètement
Minecraft Java Edition s'appuie sur OpenGL depuis ses origines. Cette technologie des années 1990 a longtemps rempli son rôle : rendre le jeu compatible avec Windows, Linux et macOS. Mais Apple a cessé de la soutenir il y a neuf ans. Elle est désormais vouée à disparaître complètement de macOS. Pour Mojang, maintenir la compatibilité sans changer d'interface graphique n'était plus tenable.
Le calendrier se veut progressif. Des versions de test intégrant Vulkan seront proposées à l'été 2026, en parallèle d'OpenGL. Les joueurs pourront basculer entre les deux moteurs pendant cette phase. OpenGL ne sera retiré qu'une fois Mojang convaincu que la stabilité de Vulkan est au niveau. Sur macOS, une couche de traduction sera utilisée, Apple ayant développé sa propre API avec Metal. Les machines équipées d'une carte graphique de plus de dix ans pourraient ne pas être prises en charge. Les configurations minimales requises seront actualisées en conséquence.
Ce changement porte une ambition claire : aligner Java Edition sur les capacités graphiques de Bedrock. La version Bedrock sur Nintendo Switch utilise déjà Vulkan. Et « Vibrant Visuals », le moteur de rendu amélioré de Bedrock, est la fonctionnalité que Mojang entend enfin porter sur Java.
Pourquoi les moddeurs ont raison de s'inquiéter
Mojang l'a dit clairement dans son annonce officielle. La migration vers Vulkan exigera des auteurs de mods « davantage d'efforts que les mises à jour habituelles entre deux versions du jeu ». Ce n'est pas une formule de courtoisie. Des outils fondamentaux comme Sodium ou OptiFine s'appuient directement sur OpenGL pour intercepter et modifier le rendu graphique. Leur réécriture pour Vulkan ne se fera pas en quelques semaines. Les paquets de shaders les plus utilisés, comme BSL ou SEUS, sont eux aussi construits sur cette même base.
L'enjeu dépasse le confort des joueurs occasionnels. Minecraft Java reste la version de référence pour une large communauté de créateurs de contenu. La mode des parties Minecraft Hardcore, et des concepts cultes comme Taupe Gun, reposent sur des configurations de mods très précises. Bousculer cette base technique, c'est fragiliser des années de travail bénévole accumulé. Mojang recommande aux auteurs de mods de s'éloigner progressivement d'OpenGL et de s'appuyer sur les API internes du jeu. Un conseil sensé sur le papier. Mais qui suppose du temps, des ressources et des développeurs bénévoles capables de suivre une transition imposée de l'extérieur. La communauté a survécu à bien des migrations forcées. Reste à savoir si elle acceptera celle-là.