Le calendrier se veut progressif. Des versions de test intégrant Vulkan seront proposées à l'été 2026, en parallèle d'OpenGL. Les joueurs pourront basculer entre les deux moteurs pendant cette phase. OpenGL ne sera retiré qu'une fois Mojang convaincu que la stabilité de Vulkan est au niveau. Sur macOS, une couche de traduction sera utilisée, Apple ayant développé sa propre API avec Metal. Les machines équipées d'une carte graphique de plus de dix ans pourraient ne pas être prises en charge. Les configurations minimales requises seront actualisées en conséquence.

Ce changement porte une ambition claire : aligner Java Edition sur les capacités graphiques de Bedrock. La version Bedrock sur Nintendo Switch utilise déjà Vulkan. Et « Vibrant Visuals », le moteur de rendu amélioré de Bedrock, est la fonctionnalité que Mojang entend enfin porter sur Java.