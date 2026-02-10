Attention toutefois, Valve précise que l’utilisation de ce nouvel outil n’a rien d’obligatoire. Il demeure entièrement facultatif et s’adresse avant tout aux studios désireux de jouer la carte de la transparence, à condition bien sûr d’être en mesure de respecter le calendrier annoncé.

L’objectif est alors de renforcer la confiance des joueurs qui acceptent de financer un projet encore en développement.

« En cas de doute, attendez. Fixer une date précise peut être source de confusion ou de déception si vous ne parvenez pas à la respecter. Établir et maintenir une relation de confiance avec votre communauté est un aspect important de l'accès anticipé, et il n'y a aucune pression pour fixer très longtemps à l'avance la date de sortie de la version 1.0 », indique Valve.