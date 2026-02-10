Devenu un passage presque incontournable pour de nombreux jeux PC, l’accès anticipé demeure un formidable tremplin pour bien des projets. Il peut toutefois aussi s’avérer source de déceptions, notamment en raison d’un manque de visibilité parfois autour de l’état réel du développement et de la version finale attendue.
Depuis longtemps déjà, la plateforme Steam héberge des projets vidéoludiques dits en « early access ». Un accès anticipé qui se veut une forme de tremplin idéal pour les développeurs, permettant aux joueurs intéressés de fournir un feedback solide, pour permettre aux studios de finaliser leur projet en version 1.0.
Vers une meilleure transparence des projets early access sur Steam
Si l’initiative est, sur le principe, tout à fait louable, certains studios ont néanmoins détourné (parfois malgré eux) le concept de l’accès anticipé en proposant des jeux inachevés, en monétisant prématurément l’intérêt des joueurs, puis en peinant à mener leurs projets à terme. Résultat : des dates de sortie de version finale souvent imprécises, voire inexistantes.
Un flou devenu suffisamment problématique pour attirer l’attention de Valve, qui a décidé de déployer un nouvel outil destiné à renforcer la transparence autour des objectifs de sortie annoncés par les développeurs.
Les jeux proposés en accès anticipé disposent d’un onglet dédié dans les outils d’édition de leur page Steam. Désormais, au sein de cette section, les développeurs peuvent renseigner une date de sortie prévue pour la version finale (1.0) grâce à un sélecteur de date nouvellement intégré.
Un nouvel outil mis en place (mais qui reste facultatif)
Attention toutefois, Valve précise que l’utilisation de ce nouvel outil n’a rien d’obligatoire. Il demeure entièrement facultatif et s’adresse avant tout aux studios désireux de jouer la carte de la transparence, à condition bien sûr d’être en mesure de respecter le calendrier annoncé.
L’objectif est alors de renforcer la confiance des joueurs qui acceptent de financer un projet encore en développement.
« En cas de doute, attendez. Fixer une date précise peut être source de confusion ou de déception si vous ne parvenez pas à la respecter. Établir et maintenir une relation de confiance avec votre communauté est un aspect important de l'accès anticipé, et il n'y a aucune pression pour fixer très longtemps à l'avance la date de sortie de la version 1.0 », indique Valve.
À travers cette initiative, Steam entend affiner la définition même de l’accès anticipé, en rappelant aux développeurs sa vocation première, à savoir une phase transitoire destinée à accompagner le développement d’un jeu jusqu’à sa version finale pleinement aboutie.
- Magasin varié et régulièrement mis à jour.
- Nombreuses fonctionnalités sociales.
- Chat vocal satisfaisant sur le multijoueur.