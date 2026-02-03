Au-delà des simples chiffres d'installation, cette survie tenace révèle une fracture philosophique dans notre consommation numérique. Le maintien d'iTunes symbolise le refus d'un modèle où l'utilisateur n'est que locataire de sa musique. Là où Apple Music pousse un flux algorithmique infini, iTunes reste le bastion de la propriété numérique, le dernier endroit où l'on « possède » ses fichiers sans craindre qu'ils disparaissent pour une sombre histoire de droits d'auteur. C'est une revanche inattendue pour ce logiciel que Steve Jobs présentait en 2003 comme un « verre d'eau en enfer » pour les utilisateurs Windows.

Cette situation place Apple dans une position délicate. La firme, qui espérait sans doute débrancher définitivement les serveurs d'authentification d'iTunes, se retrouve contrainte de maintenir ce code vieillissant sous peine de s'aliéner une base d'utilisateurs fidèles et prescripteurs. La complexité de l'écosystème Windows, avec sa myriade de configurations matérielles, a transformé ce qui devait être une euthanasie logicielle en une cohabitation forcée. Le « bloatware » tant décrié est devenu, par la force des choses, un refuge de stabilité dans un monde logiciel en perpétuelle bêta.