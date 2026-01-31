Les unités dites TLC – pour triple-level cell ou cellule à triple niveau – sont le gros des unités que l'on retrouve sur les SSD. Plus récentes et plus économiques que les SLC (single-level cell ou cellule à niveau unique), elles sont là pour stocker 3 bits par cellule contre 1 bit pour les SLC. De fait le coût/gigaoctet augmente très nettement, mais les performances et l'endurance baisse.

L'exemple de la TLC est retenu par Branch Education qui est très pédagogue dans le traitement de son sujet. Elle revient sur la conception même de cellule et le fait que dans une puce de mémoire, elles peuvent être organisées sur 100 couches empilées les unes sur les autres avec 40 000 colonnes x 50 000 lignes : trois dimensions qui justifient le nom de NAND 3D pour ces puces de SSD.

En un moins d'un quart d'heure, cette vidéo fera de vous un expert dans cette organisation si particulière des données de nos SSD.