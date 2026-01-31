Vous connaissez forcément le principe de base d'un SSD – par opposition au HDD – mais êtes-vous au point sur son incroyable capacité de stockage ?
Quand on voit que les plus compacts des SSD – pour Solid-State Drive – sont en mesure de stocker l'intégralité de la Bibliothèque américaine du Congrès ET de l'encyclopédie Wikipedia sur quelques centimètes carrés, on peut se demander comment est-ce que les données s'y organisent.
Un océan de données
Comme à son habitude, la chaîne Youtube Branch Education a conçu une très intéressante vidéo pour « explorer la physique et les concepts permettant d'écrire et de lire 3 bits d'information dans des cellules individuelles ». En effet, pour cette plongée dans l'infiniment petit se nos SSD, Branch Education a opté pour une présentation de la technologie dite TLC.
Les unités dites TLC – pour triple-level cell ou cellule à triple niveau – sont le gros des unités que l'on retrouve sur les SSD. Plus récentes et plus économiques que les SLC (single-level cell ou cellule à niveau unique), elles sont là pour stocker 3 bits par cellule contre 1 bit pour les SLC. De fait le coût/gigaoctet augmente très nettement, mais les performances et l'endurance baisse.
L'exemple de la TLC est retenu par Branch Education qui est très pédagogue dans le traitement de son sujet. Elle revient sur la conception même de cellule et le fait que dans une puce de mémoire, elles peuvent être organisées sur 100 couches empilées les unes sur les autres avec 40 000 colonnes x 50 000 lignes : trois dimensions qui justifient le nom de NAND 3D pour ces puces de SSD.
En un moins d'un quart d'heure, cette vidéo fera de vous un expert dans cette organisation si particulière des données de nos SSD.