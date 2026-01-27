Sauf à complètement se désintéresser du monde informatique – mais, alors, que faites-vous sur Clubic ? – impossible de passer à côté de LA tendance actuelle : celle du renchérissement de la DRAM.

De fait, tous les produits directement liés à ce secteur connaissent des difficultés plus ou moins grandes. C'est plus particulièrement vrai dans le cas des barrettes de mémoire vive qui dépendent presque entièrement du prix des puces de DRAM et même encore plus vrai pour les barrettes de DDR5 lesquelles doivent faire avec une forte demande et une production encore limitée.

Problème, la DDR5 est au cœur des nouvelles architectures CPU d'Intel et d'AMD ce qui complique la distribution des plateformes LGA-1851 et AM5. Sans qu'il soit question de révolutionner le marché, côté AMD on a peut-être une piste.