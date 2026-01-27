Si l'information en elle-même peut surprendre, son timing correspond plutôt bien à la situation agitée que connaît le monde de la DRAM.
Sur le principe, choisir un processeur Ryzen 7 9850X3D – la dernière puce d'AMD – n'est évidemment pas une mauvaise idée. Sauf qu'avec le renchérissement de la DRAM et, en particulier, de la DDR5, l'investissement devient énorme.
AMD/Intel face au renchérissement de la DRAM
Sauf à complètement se désintéresser du monde informatique – mais, alors, que faites-vous sur Clubic ? – impossible de passer à côté de LA tendance actuelle : celle du renchérissement de la DRAM.
De fait, tous les produits directement liés à ce secteur connaissent des difficultés plus ou moins grandes. C'est plus particulièrement vrai dans le cas des barrettes de mémoire vive qui dépendent presque entièrement du prix des puces de DRAM et même encore plus vrai pour les barrettes de DDR5 lesquelles doivent faire avec une forte demande et une production encore limitée.
Problème, la DDR5 est au cœur des nouvelles architectures CPU d'Intel et d'AMD ce qui complique la distribution des plateformes LGA-1851 et AM5. Sans qu'il soit question de révolutionner le marché, côté AMD on a peut-être une piste.
Un kit CPU + DDR5 + ventirad pour contrôler les prix ?
Aperçu en Chine, un conditionnement un peu particulier du futur CPU Ryzen 7 9850X3D pourrait effectivement apporter, sinon une réelle bonne affaire, au moins un peu de stabilité sur les prix.
L'idée est effectivement d'associer processeur, mémoire vive et refroidisseur au sein d'un bundle unique pour faire des économies d'échelle. En l'occurrence, on parle donc d'un processeur AMD Ryzen 7 9850X3D – oui, celui dont la sortie est prévue pour après-demain, le 29 janvier – d'un kit de 2x 16 Go de DDR5 signé V-Color et d'un ventirad Cooler Master Hyper 612 APEX.
Sur le papier, cela semble effectivement être une très bonne idée alors que ces composants devraient assurer de bonnes performances. Hélas, raison d'être de tout bundle, le prix de celui-ci est pour le moment inconnu alors que les divers composants pris un à un sont estimés à plus ou moins 1 090 dollars : on parle de 80 pour le ventirad, 510 pour la DDR5 et 500 pour le processeur.
Une double question se pose donc, à quel prix exactement sera-t-il possible de dénicher ce bundle et, presque plus important, est-il envisageable de retrouver pareille boîte en dehors de la Chine où cette photo a été prise ?