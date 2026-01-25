Il n'est bien sûr pas question de revenir sur la notion de sweet spot, mais il n'est pas davantage question de la mettre à ce point en avant. La DDR5 est déjà chère, il ne faudrait pas en plus qu'on soit contraint de chercher la perle rare.

Toujours très bien renseignés, nos confrères de VideoCardz ont pu mettre la main sur une diapositive conçue par AMD et qui montre les bienfaits de la DDR5 sur un système Ryzen 7 9850X3D… ou plutôt qui montre l'absence de bénéfices réellement majeurs en passant de la DDR5-4800 à de la DDR5-6000.

Oui, la diapositive d'AMD souligen que la DDR5-6000 est plus performante que la DDR5-4800. Mais voilà, l'écart dans les jeux vidéo se situe en moyenne à moins de 1 % en faveur de la configuration DDR5-6000. On parle bien d'une moyenne, il est donc normal que cela dépende des jeux et des tests réalisés.

Bien sûr, cela ne change pas le fait que la DDR5 a atteint des sommets ces derniers jours, mais cela indique, au moins, qu'il est possible de profiter des très bonnes performances du Ryzen 7 9850X3D sans avoir à investir dans de la RAM « de compétition ». Rappelons que ce CPU doit sortir le 29 janvier prochain et que les tests sont attendus à la veille 🤞