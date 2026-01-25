La question de la prise en charge de la DDR5 est un sujet d'autant plus brûlant que les prix des barrettes ont explosé ces derniers mois.
C'est un peu LE processeur du moment. Il n'apporte pas forcément grand-chose, mais alors que les dernières annonces d'AMD, Intel ou Qualcomm tardent à se matérialiser, le Ryzen 7 9850X3D fait presque cavalier seul.
Inflation de la DRAM = on oublie le sweet spot
Dernière nouvelle en date autour du quatrième processeur X3D de la gamme Ryzen 9000, la question du type de mémoire « en harmonie » avec les principales caractéristiques du Ryzen 7 9850X3D commence à faire parler.
Jusqu'à présent, AMD ne s'était pas montrée très bavarde et depuis plusieurs mois maintenant, il s'agissait plutôt de parler de ce fameux « sweet spot » des puces de la série 9000. Le sweet spot est le réglage mémoire vive qui permet de tirer le meilleur du processeur. Dans le cas présent, il a été plusieurs fois confirmé que le sweet spot est en DDR5-6400, à défaut en DDR5-6000.
Sur les précédents lancements, AMD mettait donc en avant l'utilisation de RAM en DDR5-6000 afin de profiter des meilleures performances. Mais voilà, depuis la sortie des premiers Ryzen série 9000, les prix de la DDR5 ont crevé le plafond et AMD n'en plus encourage à l'usage de DDR5-6000.
DDR5-4800 vs 6000 : < 1% de différence en moyenne
Il n'est bien sûr pas question de revenir sur la notion de sweet spot, mais il n'est pas davantage question de la mettre à ce point en avant. La DDR5 est déjà chère, il ne faudrait pas en plus qu'on soit contraint de chercher la perle rare.
Toujours très bien renseignés, nos confrères de VideoCardz ont pu mettre la main sur une diapositive conçue par AMD et qui montre les bienfaits de la DDR5 sur un système Ryzen 7 9850X3D… ou plutôt qui montre l'absence de bénéfices réellement majeurs en passant de la DDR5-4800 à de la DDR5-6000.
Oui, la diapositive d'AMD souligen que la DDR5-6000 est plus performante que la DDR5-4800. Mais voilà, l'écart dans les jeux vidéo se situe en moyenne à moins de 1 % en faveur de la configuration DDR5-6000. On parle bien d'une moyenne, il est donc normal que cela dépende des jeux et des tests réalisés.
Bien sûr, cela ne change pas le fait que la DDR5 a atteint des sommets ces derniers jours, mais cela indique, au moins, qu'il est possible de profiter des très bonnes performances du Ryzen 7 9850X3D sans avoir à investir dans de la RAM « de compétition ». Rappelons que ce CPU doit sortir le 29 janvier prochain et que les tests sont attendus à la veille 🤞