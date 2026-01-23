Microsoft vient d'annoncer le déploiement de l'application Xbox sur l'ensemble des ordinateurs Windows 11 équipés de processeurs ARM. Cette mise à jour permet aux joueurs d'accéder directement à la grande majorité du catalogue disponible sur ces machines.
La firme de Redmond poursuit l’ouverture progressive de son écosystème gaming sur Windows 11. Désormais, l’application Xbox est accessible sur l’ensemble des PC ARM fonctionnant sous le dernier système d’exploitation de Microsoft. Les joueurs peuvent ainsi télécharger et installer une large partie du catalogue directement sur leur machine, sans dépendre exclusivement du cloud gaming.
Windows 11 : le catalogue du Xbox Game Pass s’élargit sur les PC ARM
Jusqu’à présent, les utilisateurs de PC ARM sous Windows 11 devaient composer avec quelques limitations pour profiter de jeux PC. Avec l’arrivée de l’application Xbox sur ces machines, la situation devrait considérablement changer. Les joueurs peuvent désormais télécharger et lancer des titres directement depuis l’application, en retrouvant leur bibliothèque et les avantages associés à leur abonnement.
Selon Microsoft, plus de 85 % du catalogue du Xbox Game Pass est aujourd’hui compatible avec les PC ARM lorsqu’il est utilisé via l’application Xbox. Les titres qui ne bénéficient pas encore d'une compatibilité locale restent néanmoins accessibles via Xbox Cloud Gaming. Il s'agit vraisemblablement d'une solution temporaire le temps que les éditeurs adaptent leurs productions.
Fidèle à son écosystème depuis maintenant de nombreuses années, la firme de Redmond souhaite continuer d'offrir une expérience homogène, quelle que soit la plateforme que les joueurs utilisent (PC, console portable, etc.).
Des améliorations pour renforcer la compatibilité des jeux sur PC ARM
Microsoft a par ailleurs annoncé dans son billet de blog que l’émulateur Prism, chargé d’exécuter les logiciels x86 et x64 sur architecture Arm, prend désormais en charge les instructions AVX et AVX2. Pour mémoire, celles-ci sont essentielles au bon fonctionnement de nombreux jeux récents.
Autre progrès notable : l'intégration d'Epic Anti-Cheat. Grâce à cette compatibilité, certains titres populaires peuvent dorénavant fonctionner sur les PC ARM sous Windows 11. Afin de guider les joueurs dans leurs choix, Windows Performance Fit propose également des recommandations personnalisées en fonction des capacités matérielles de chaque appareil, évitant ainsi les mauvaises surprises au moment du lancement.