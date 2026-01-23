Jusqu’à présent, les utilisateurs de PC ARM sous Windows 11 devaient composer avec quelques limitations pour profiter de jeux PC. Avec l’arrivée de l’application Xbox sur ces machines, la situation devrait considérablement changer. Les joueurs peuvent désormais télécharger et lancer des titres directement depuis l’application, en retrouvant leur bibliothèque et les avantages associés à leur abonnement.

Selon Microsoft, plus de 85 % du catalogue du Xbox Game Pass est aujourd’hui compatible avec les PC ARM lorsqu’il est utilisé via l’application Xbox. Les titres qui ne bénéficient pas encore d'une compatibilité locale restent néanmoins accessibles via Xbox Cloud Gaming. Il s'agit vraisemblablement d'une solution temporaire le temps que les éditeurs adaptent leurs productions.

Fidèle à son écosystème depuis maintenant de nombreuses années, la firme de Redmond souhaite continuer d'offrir une expérience homogène, quelle que soit la plateforme que les joueurs utilisent (PC, console portable, etc.).