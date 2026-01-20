Certes, les GPU n'est pas le plus récent de chez NVIDIA, mais les avantages d'une carte mini-ITX d'une telle puissance sont nombreux.
Alors que les cartes graphiques ont pris un embonpoint certain ces dernières années, il y a encore des usagers qui ont besoin – dans leur petite configuration – de modèles compacts. Hélas, le choix est dans ce cas pour le moins réduit, limité aux seules références les moins puissantes. Encore que…
Le retour des GeForce RTX série 40 ?
Ces dernières semaines – et sans doute pour de nombreux mois – le secteur de la carte graphique est pour ainsi dire une « zone sinistrée » : les références se font moins nombreuses, les prix augmentent. Bref, ça ne sent pas bon.
Pour faire face aux difficultés de production sur les GPU les plus récents, NVIDIA aurait même dans l'idée de revenir à des générations antérieures dont les GPU n'étaient pas fabriqués par TSMC, complètement débordé par les commandes. Il n'est pas question de quoi que ce soit d'officiel, mais il se dit que NVIDIA pourrait relancer des RTX série 40 et même des RTX série 30, produites par Samsung.
C'est d'ailleurs dans ces « vieux pots » que la marque Zephyr a décidé de puiser pour un produit d'un genre un peu particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que les cartes graphiques au format mini-ITX sont rares et posent toujours un réel défi pour les fabricants : il faut faire tenir les mêmes composants dans un espace plus restreint et avec un refroidissement plus modeste.
Cela n'a pas effrayé Zephyr qui s'est lancée dans la conception d'un modèle jamais vu en mini-ITX, une GeForce RTX 4070 Ti SUPER dont le TGP officiel est affiché par NVIDIA à 285 watts.
Un modèle mini-ITX pour des PC très compacts
C'est vrai, la RTX 4070 Ti SUPER n'est pas ce qui se fait de plus récent, mais alors que de toute façon, les cartes les plus modernes sont de moins en moins faciles à trouver… pourquoi pas !
Sans doute Zephyr a-t-elle rencontré moins de problèmes pour se fournir en GPU avec ce produit baptisé RTX 4070 Ti SUPER Sakura Blowing Snow X qui s'articule autour d'un système de refroidissement compact : un dissipateur de petite taille, quatre caloducs et un unique ventilateur que Zephyr a testé sur deux valeurs : 3 000 et 3 800 tours par minute.
à 3 800 tpm avec un dissipateur en cuivre, en graphène et en aluminium. ©Zephyr
Dans le second cas, l'échauffement est évidemment limité (ente 63 et 65°C), mais de l'avenu même du fabricant, la solution est trop bruyante. En abaissant la vitesse de rotation à 3 000 tpm, les nuisances sonores sont bien sûr plus faibles alors que la température grimpe un peu : on parle ici de 70 à 72°C. Enfin, Zephyr a testé différents dissipateurs pour… différents résultats.
- Cuivre (3 800 tpm) : 62,5°C
- Graphène (3 800 tpm) : 65,3°C
- Aluminium (3 800 tpm) : 65,4°C
- Cuivre (3 000 tpm) : 69,7°C
- Graphène (3 000 tpm) : 70,9°C
- Aluminium (3 000 tpm) : 71,7°C
On le voit, la solution la plus performante est l'association d'un dissipateur en cuivre et d'un ventilateur à 3 800 tpm (62,5°C), mais cela reste acceptable avec un dissipateur en aluminium et un ventilateur à 3 000 tpm (71,7°C) pour une option plus économique sans être (trop ?) bruyante. Zephyr n'a pas encore annoncé sa décision alors que la sortie de la carte reste floue.
Alors que NVIDIA a lancé la GeForce RTX 4070 Ti SUPER en janvier 2024, Zephyr lui redonne un coup de jeune avec ce modèle mini-ITX : nous espérons bientôt avoir une date et un prix à vous communiquer.