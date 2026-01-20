Ces dernières semaines – et sans doute pour de nombreux mois – le secteur de la carte graphique est pour ainsi dire une « zone sinistrée » : les références se font moins nombreuses, les prix augmentent. Bref, ça ne sent pas bon.

Pour faire face aux difficultés de production sur les GPU les plus récents, NVIDIA aurait même dans l'idée de revenir à des générations antérieures dont les GPU n'étaient pas fabriqués par TSMC, complètement débordé par les commandes. Il n'est pas question de quoi que ce soit d'officiel, mais il se dit que NVIDIA pourrait relancer des RTX série 40 et même des RTX série 30, produites par Samsung.

C'est d'ailleurs dans ces « vieux pots » que la marque Zephyr a décidé de puiser pour un produit d'un genre un peu particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que les cartes graphiques au format mini-ITX sont rares et posent toujours un réel défi pour les fabricants : il faut faire tenir les mêmes composants dans un espace plus restreint et avec un refroidissement plus modeste.