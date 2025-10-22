Non, il ne s'agit pas d'un modèle pour laptop détournée de sa fonction d'origine, mais il ne faut tout de même pas espérer un monstre de puissance : il est question d'une Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti équipée de 16 Go de GDDR7 et accompagnée d'un port HDMI 2.1b en plus de trois DisplayPorts 2.1b. Gageons qu'une telle carte fera bonne figure même sur les jeux les plus modernes.

Vendu sous forme de barebone, le Magnus EN275060TC est donc proposé sans la moindre unité de stockage et sans mémoire vive. Il est en revanche tout à fait capable à ce niveau également avec deux ports M.2 NVMe au format 2280. Le premier est en PCIe 5.0 x4 et le second est en PCIe 4.0 x4, également compatible à la norme SATA, même si c'est de moins en moins utile.

Pour la mémoire vive, il est bien sûr question de ports SO-DIMM pour de la DDR5-6400, en l'occurrence deux ports pour un maximum de 96 Go. Du côté du processeur en revanche, il est intégré à la machine : il s'agit d'un Intel Core Ultra 7 255HX doté de 20 cœurs (8P cores et 12E cores) capables de fréquences d'au maximum 5,2 GHz.