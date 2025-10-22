« Le plus petit PC dotée d'une GeForce RTX 50 desktop », c'est en ces termes que Zotac assure la promotion de son nouveau Magnus. Minuscule.
La conception des mini-PC a toujours été un délicat équilibre entre puissance embarquée, gestion de l'échauffement des composants et coût, forcément. À ce petit jeu, il semble que Zotac ait trouvé une formule intéressante, même s'il ne faut pas se leurrer, le Magnus EN Series sera tout sauf abordable.
Un volume de seulement 2,65 litres !
Célèbre pour ses cartes graphiques, Zotac est aussi – et d'aucuns diront surtout – connue pour ses solutions à faible encombrement, des mini-PC de toutes les tailles et de toutes les formes pour convenir à différents profils.
Ainsi, aux côtés des séries M, C, P, Q ou encore Pro, Zotac commercialise la série E qui se distingue par ses mini-PC certes sensiblement plus volumineux, mais aussi dotés d'une puissance de calcul sans commune mesure. Mieux, les PC de la série E sont toutes équipées d'une solution graphique dédiée, une véritable carte graphique intégrant un GPU NVIDIA.
C'est exactement le cas du modèle du jour, mais si nous en parlons de manière plus spécifique, c'est parce que le Magnus EN275060TC – oui, c'est son nom, super pratique à retenir – est beaucoup plus compact que tous les autres Magnus commercialisés par Zotac. Ces derniers sont de la série EU quand le mini-PC du jour est donc un série EN. Et ça, ça change tout.
Si Zotac ne donne pas le poids de son nouveau bébé, la marque précise que le châssis mesure 210 millimètres de long pour 203 mm de large et une épaisseur de seulement 62,2 mm. Cela représente un volume de 2,65 litres, plus petit que la plupart des boîtiers pour carte graphique externe !
Intel Core Ultra 7 255HX et GeForce RTX 5060 Ti
Pour autant, il ne semble pas le moins du monde question d'un mini-PC destiné à faire profil bas. Le Magnus EN275060TC renferme des composants de premier plan à commencer, donc, par une véritable carte graphique desktop.
Une connectique aussi complète qu'elle est moderne. ©Zotac
Non, il ne s'agit pas d'un modèle pour laptop détournée de sa fonction d'origine, mais il ne faut tout de même pas espérer un monstre de puissance : il est question d'une Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti équipée de 16 Go de GDDR7 et accompagnée d'un port HDMI 2.1b en plus de trois DisplayPorts 2.1b. Gageons qu'une telle carte fera bonne figure même sur les jeux les plus modernes.
Vendu sous forme de barebone, le Magnus EN275060TC est donc proposé sans la moindre unité de stockage et sans mémoire vive. Il est en revanche tout à fait capable à ce niveau également avec deux ports M.2 NVMe au format 2280. Le premier est en PCIe 5.0 x4 et le second est en PCIe 4.0 x4, également compatible à la norme SATA, même si c'est de moins en moins utile.
Pour la mémoire vive, il est bien sûr question de ports SO-DIMM pour de la DDR5-6400, en l'occurrence deux ports pour un maximum de 96 Go. Du côté du processeur en revanche, il est intégré à la machine : il s'agit d'un Intel Core Ultra 7 255HX doté de 20 cœurs (8P cores et 12E cores) capables de fréquences d'au maximum 5,2 GHz.
Enfin, Zotac met en avant une connectique relativement riche compte tenu des dimensions de la machine. Nous avons déjà évoqué l'affichage, mais on profite aussi de deux ports Thunderbolt 4, cinq ports USB-A 3.2 Gen 2, deux ports RJ45 Ethernet 2,5 GbE et un combo audio jack. Le sans-fil est de la partie avec du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.
Si Zotac se garde de communiquer le moindre prix, nos confrères de VideoCardz précisent que le Magnus EN275060TC devrait se retrouver autour de 1 700 euros, une somme importante, mais pas injustifiée au regarde de l'équipement. À voir s'il tient la charge/la chauffe et au prix de quelles nuisances sonores.