À cette occasion, Nintendo a lancé au Japon une nouvelle gamme de vêtements et d’accessoires destinée aux tout-petits. Une vague de produits dérivés particulièrement large, sans oublier les incontournables sets Lego.

Récemment, c'est la gamme Hello Mario qui a été présentée, intégrant notamment des jouets (blocs en bois, livres…) destinés aux enfants en bas âge.