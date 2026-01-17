L'année 2026 va marquer un cap symbolique pour de nombreux joueurs nés au début des années 1980, puisqu'un certain hérisson bleu célèbrera bientôt son 35e anniversaire.
C'est peu de le dire, le « coup de vieux », les joueurs des années 90 le sentent passer depuis quelques années déjà, avec de nombreuses licences emblématiques qui remontent au siècle dernier. En 2026, c'est Sonic qui soufflera (déjà !) ses 35 bougies. Le hérisson supersonique, mascotte d’une époque 16-bits insouciante, vient nous rappeler que la manette à trois (ou six) boutons a vieilli… et nous avec. À cette occasion, Sega compte bien remettre sa mascotte sur le devant de la scène.
35 ans pour Sonic…
Peut-être faites-vous partie de ceux qui se souviennent avec une précision intacte de l’été 1991, non pour ses plages de sable fin, mais pour l’arrivée fracassante de Sonic the Hedgehog, lancé sur une Sega Mega Drive commercialisée seulement quelques mois plus tôt.
Pour célébrer 35 ans de vitesse, et une carrière faite de hauts et de bas il faut bien l'avouer, Sega va proposer de nombreuses nouveautés concernant la licence Sonic. « Du contenu supplémentaire, des partenariats, des objets à collectionner et des expériences conçues pour les fans inspirés par le 35e anniversaire seront révélés au cours de l’année », précise Sega.
Au cours de l’année, Sega déploiera une série de programmes anniversaire pour célébrer l’héritage de Sonic et fédérer les fans du monde entier. L’éditeur promet un contenu numérique retraçant l’évolution du hérisson au fil des décennies, ainsi que des rencontres et événements communautaires.
S’y ajouteront des partenariats commerciaux en édition limitée, des musées et expositions artistiques éphémères, des concerts commémoratifs en direct et même un tout nouveau podcast narratif dédié à l’icône de la Mega Drive.
Et 40 ans pour Mario !
Du côté de chez Nintendo aussi, l'heure est aux célébrations, avec là encore une mascotte inoubliable qui a entamé il y a quelques mois sa quarantième année d'existence : Mario. Le tout premier épisode de la saga Super Mario Bros a en effet été lancé un 13 septembre 1985 au Japon.
À cette occasion, Nintendo a lancé au Japon une nouvelle gamme de vêtements et d’accessoires destinée aux tout-petits. Une vague de produits dérivés particulièrement large, sans oublier les incontournables sets Lego.
Récemment, c'est la gamme Hello Mario qui a été présentée, intégrant notamment des jouets (blocs en bois, livres…) destinés aux enfants en bas âge.
En 2026, Super Mario va également renouer avec le grand écran, puisque dès le 1er avril prochain, les fans seront invités à découvrir le tout nouveau film d'animation Super Mario Galaxy Le Film. Un nouvel opus qui devrait à nouveau faire le plein de easter eggs pour le plus grand bonheur des fans de la première heure.