Jusqu'à présent, seuls les « nouveaux » abonnés étaient concernés par la limitation mensuelle d'utilisation de GeForce NOW. Ce ne sera plus le cas.
Pour ne plus avoir à changer de carte graphique tous les quatre ou cinq ans, il est possible de s'abonner au service de streaming de NVIDIA. En effet, GeForce NOW garantit l'accès à un GPU renouvelé régulièrement, mais cela ne va pas sans contrainte… en dehors, bien sûr de celle du coût de l'abonnement.
Dans une semaine, 100 heures mensuelles max
Souvenez-vous, en fin d'année 2024, NVIDIA avait implémenté une contrainte à l'utilisation de sa plateforme de streaming, le populaire GeForce NOW : la limite de temps mensuelle.
Auparavant, GeForce NOW était accessible de manière assez libre sur le mois même s'il fallait déjà faire avec une limite sur la durée de chaque session : une heure de jeu pour les comptes gratuits, six heures de jeu pour les comptes dits « performance » et, enfin, huit heures de jeu pour les comptes « ultimate ». Une contrainte relativement indolore – sauf pour les comptes gratuits – dans la mesure où on joue assez rarement plus de six heures d'affilé… et c'est de toute façon déconseillé pour des raisons de santé.
Mais nous ne sommes pas là pour parler conseils de vie. Donc, en fin d'année dernière, NVIDIA a changé son fusil d'épaule et décidé d'instaurer une limite mensuelle. L'entreprise avait alors expliqué qu'il ne serait plus possible de jouer « que » 100 heures, et ce, peu importe laquelle des trois formules avait été retenue au moment de la souscription. Il existe cependant une différence notable entre les trois : pour obtenir un bloc de 15 heures supplémentaires, il faut débourser 2,99 euros en performance et 5,99 euros en ultimate.
Et les comptes gratuits ? Ils ne sont pas concernés par ces blocs de 15 heures et sont donc irrémédiablement limités à 100 heures mensuelles. Dans la foulée de son annonce, NVIDIA avait toutefois indiqué que cela ne concernerait que les nouveaux usagers… enfin presque puisque les souscripteurs actifs devaient être touchés à compter du 1er janvier 2026.
Pour toutes et tous… sauf les membres « fondateurs »
Sans doute l'aurez-vous remarqué, mais nous approchons dangeureusement de la date fatidique. Dans une semaine, nous basculerons vers la nouvelle année et la limitation mise en place par NVIDIA s'appliquera donc à toutes et tous.
Rappelons ici la raison invoquée par NVIDIA lors de son passage à l'acte en novembre 2024 : « Afin de garantir à nos clients des temps d'attente réduits et une expérience de haute qualité à chaque session, nous avons instauré une limite mensuelle de 100 heures de jeu. Cette modification concernera moins de 6 % des utilisateurs. Les abonnés GeForce NOW payants au 31 décembre 2024 continueront de bénéficier d'un temps de jeu illimité jusqu'à leur premier cycle de facturation à compter du 1er janvier 2026 ».
NVIDIA aurait donc mis en place cette limitation afin que les usagers conservent de bonnes conditions d'accès. En d'autres termes, les serveurs mis en place par le firme de Jensen Huang seraient insuffisamment dimensionnés pour faire face à l'afflux des joueurs ? Cela dit, bon prince, NVIDIA a aussi précisé que le surplus d'heures non-utilisé sur le mois en cours pourra être reporté sur le mois suivant… enfin, il n'est ici question que d'une partie de ce surplus d'heures : la limite est fixée à 15 heures ainsi « reportables ».
Reconnaissons cependant que 100 heures mensuelles est déjà un bon total puisque cela revient à jouer un peu plus de trois heures par jour. En solo, c'est correct. Non, le problème se pose plutôt pour les familles : avec deux ou trois enfants un tant soit peu joueurs, cela peut vite devenir insuffisant. Enfin, NVIDIA n'oublie pas ses membres « fondateurs » : eux, ne sont pas cernés par limite qu'il va donc falloir prendre en compte dans une semaine. À vos calculatrices !