Souvenez-vous, en fin d'année 2024, NVIDIA avait implémenté une contrainte à l'utilisation de sa plateforme de streaming, le populaire GeForce NOW : la limite de temps mensuelle.

Auparavant, GeForce NOW était accessible de manière assez libre sur le mois même s'il fallait déjà faire avec une limite sur la durée de chaque session : une heure de jeu pour les comptes gratuits, six heures de jeu pour les comptes dits « performance » et, enfin, huit heures de jeu pour les comptes « ultimate ». Une contrainte relativement indolore – sauf pour les comptes gratuits – dans la mesure où on joue assez rarement plus de six heures d'affilé… et c'est de toute façon déconseillé pour des raisons de santé.

Mais nous ne sommes pas là pour parler conseils de vie. Donc, en fin d'année dernière, NVIDIA a changé son fusil d'épaule et décidé d'instaurer une limite mensuelle. L'entreprise avait alors expliqué qu'il ne serait plus possible de jouer « que » 100 heures, et ce, peu importe laquelle des trois formules avait été retenue au moment de la souscription. Il existe cependant une différence notable entre les trois : pour obtenir un bloc de 15 heures supplémentaires, il faut débourser 2,99 euros en performance et 5,99 euros en ultimate.

Et les comptes gratuits ? Ils ne sont pas concernés par ces blocs de 15 heures et sont donc irrémédiablement limités à 100 heures mensuelles. Dans la foulée de son annonce, NVIDIA avait toutefois indiqué que cela ne concernerait que les nouveaux usagers… enfin presque puisque les souscripteurs actifs devaient être touchés à compter du 1er janvier 2026.