Les chiffres sont cruels pour l'ego des mélomanes. D'après les résultats d'une enquête menée conjointement par Deezer et l'institut Ipsos, la frontière entre l'homme et la machine est désormais inaudible pour le commun des mortels. L'étude révèle qu'un écrasant 97% des auditeurs est incapable de faire la distinction entre un morceau composé par un être humain et une piste générée par une intelligence artificielle.

Pour être tout à fait précis, les participants à cette écoute à l'aveugle n'ont pas seulement échoué : ils n'ont, pour la plupart, même pas soupçonné la supercherie. Ce score quasi totalitariste prouve que les outils de génération audio ont franchi un cap technique critique. Nous ne sommes plus à l'époque des mélodies robotiques et saccadées ; la fluidité, le grain et les imperfections simulées sont désormais suffisamment convaincants pour duper n'importe quelle paire d'oreilles standard.