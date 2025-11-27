Chez Asahi, c'est toujours très compliqué. Il faut dire que l'attaque informatique semble avoir été particulièrement violente. « Nous pensions avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une telle attaque. Mais celle-ci a dépassé notre imagination. C'était une attaque sophistiquée et rusée » a ainsi expliqué le groupe.

Résultat, l'entreprise est encore en train de lécher ses plaies, elle qui ne connaît ni les demandes précises du pirate, ni n'est en contact avec lui. « Les livraisons reprennent progressivement au fur et à mesure de la restauration du système. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée » vient ainsi d'indiquer Asahi au public.