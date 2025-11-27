Le géant japonais de la bière a du mal à se remettre d'une cyberattaque qui a eu lieu il y a près de deux mois. Au point de devoir revenir à des technologies des années 90 !

Chez Asahi, on s'est remis au fax © Shutterstock
Le 29 septembre dernier, la marque super-star de la bière au Japon Asahi était victime d'une cyberattaque importante, qui avait fait très mal à sa capacité à répondre aux commandes. Depuis, on aurait pu penser que les choses finiraient pas être réglées. Mais deux mois plus tard, le groupe nippon est encore en difficulté, et doit recourir à des expédients inédits.

Asahi subit encore les dommages de la cyberattaque

Chez Asahi, c'est toujours très compliqué. Il faut dire que l'attaque informatique semble avoir été particulièrement violente. « Nous pensions avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une telle attaque. Mais celle-ci a dépassé notre imagination. C'était une attaque sophistiquée et rusée » a ainsi expliqué le groupe.

Résultat, l'entreprise est encore en train de lécher ses plaies, elle qui ne connaît ni les demandes précises du pirate, ni n'est en contact avec lui. « Les livraisons reprennent progressivement au fur et à mesure de la restauration du système. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée » vient ainsi d'indiquer Asahi au public.

© Wiki Commons
L'encre et le papier, une alternative au système informatique en panne

Et ça se fait avec des moyens qui, aujourd'hui, à l'époque des transmissions instantanées sur le web, nous apparaissent dorénavant archaïques. En effet, pour traiter les commandes, après la reprise de la production, la chaîne TBS news a expliqué qu'Asahi utilisait des feuilles de papier, qui étaient faxées.

Asahi a pu s'emparer de cette alternative du fait que le Japon est un des rares pays dans le monde où l'on retrouve ce système de fax dans très nombreuses sociétés et même dans des foyers. Le système numérique de commandes va être remis en marche à partir du mois de décembre prochain, alors que le retour à la normale attendra jusqu'au mois de février 2026.

