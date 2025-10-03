Le Japon vit actuellement des jours étranges. Le plus important producteur de bière du pays a en effet subi une cyberattaque qui l'handicape fortement à l'heure actuelle.
Aujourd'hui, une cyberattaque peut faire très mal à une entreprise, au point d'affecter durement sa production durant plusieurs semaines. C'est ce qui est arrivé de l'autre côté de la Manche pour le constructeur automobile Jaguar Land Rover, mais aussi plus loin de chez nous, au Japon. Car là-bas, le leader national de la bière souffre tellement que le pays commence à manquer de stocks !
Asahi victime d'une cyberattaque
Au Japon, Asahi est une institution quand il s'agit de la bière. Le groupe représente à lui seul environ 40% de ce marché, grâce notamment à la fameuse bière Asahi Super Dry. Autant dire que la cyberattaque subie par le groupe lundi 29 septembre fait mal à tout le pays, puisqu'elle a causé une importante panne des systèmes.
Résultat, Asahi a dû suspendre le traitement des commandes, les expéditions ainsi que l'assistance téléphonique. Ce qui fait maintenant qu'au bout de plusieurs jours, le pays commence à voir ses stocks de bières de la marque fondre. Et le plus préoccupant, c'est que ces perturbations pourraient aussi toucher les autres marques japonaises, puisque les distributeurs achètent les fûts de pression des marques concurrentes (comme Kirin) auprès d'entrepôts Asahi.
Aucune date de retour à la normale programmée
La situation est d'autant plus préoccupante que le géant nippon n'a pas pu donner de date à laquelle il pourrait reprendre normalement ses activités. « Aucune reprise immédiate de notre système n'est en vue pour le moment. Les livraisons habituelles restent interrompues, aucune reprise du système n'étant prévue prochainement » a-t-il ainsi été indiqué dans un communiqué de presse.
Si aucune fuite de données de clients ou d'informations personnelles n'a pour le moment été détectée, Asahi travaille sur l'hypothèse d'une attaque par ransomware. Les konbini Seven Eleven (supérettes très prisées ouvertes 24 heures sur 24) vont de leur côté sous peu afficher des avis pour indiquer la rupture de stock en bières de la marque. Un drame nationale ?