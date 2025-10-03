Au Japon, Asahi est une institution quand il s'agit de la bière. Le groupe représente à lui seul environ 40% de ce marché, grâce notamment à la fameuse bière Asahi Super Dry. Autant dire que la cyberattaque subie par le groupe lundi 29 septembre fait mal à tout le pays, puisqu'elle a causé une importante panne des systèmes.

Résultat, Asahi a dû suspendre le traitement des commandes, les expéditions ainsi que l'assistance téléphonique. Ce qui fait maintenant qu'au bout de plusieurs jours, le pays commence à voir ses stocks de bières de la marque fondre. Et le plus préoccupant, c'est que ces perturbations pourraient aussi toucher les autres marques japonaises, puisque les distributeurs achètent les fûts de pression des marques concurrentes (comme Kirin) auprès d'entrepôts Asahi.