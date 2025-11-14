Tesla rappelle des milliers de batteries domestiques Powerwall après la découverte d'un défaut aux conséquences potentiellement graves. Le constructeur assure avoir sécurisé la majorité des unités concernées et prépare leur remplacement.
Car si Tesla est surtout connue pour ses voitures électriques, elle commercialise d'autres solutions liées à l'énergie, à l'instar du Powerwall. Ce dispositif permet de stocker l'électricité produite par des panneaux solaires ou prélevée sur le réseau afin d'alimenter une maison en cas de coupure ou de réduire la facture énergétique. Une solution qui séduit de plus en plus, mais visiblement pas infaillible.
Défaut de batterie
En effet, l'entreprise d'Elon Musk vient de formuler le rappel de 10 500 unités de Powerwall 2, commercialisées entre novembre 2020 et décembre 2022 en Australie et aux États-Unis. Cela constitue une part significative du parc domestique déployé ces dernières années, alors que la demande pour les solutions d'autoconsommation explose.
Le problème identifié provient « d'un défaut de cellule de batterie fourni par un tiers », capable de faire dysfonctionner certains Powerwall 2. Dans des cas isolés, la batterie peut surchauffer, dégager de la fumée, voire produire de petites flammes. D'ailleurs, les autorités américaines ont recensé 22 surchauffes, 6 dégagements de fumée et 5 dégâts matériels mineurs. Mais fort heureusement, ils n'ont causé aucune blessure.
De son côté, Tesla affirme avoir désactivé à distance la quasi-totalité des appareils concernés, les vidant complètement pour éviter toute montée en température. Le danger immédiat est donc limité, mais le constructeur procède malgré tout au remplacement complet des batteries défectueuses. Les clients ont été prévenus via l'application mobile, et les installateurs doivent désormais organiser les interventions.
Soyez rassuré
Si vous possédez un Powerwall en France, inutile de vous alarmer. La défaillance ne touche que les Powerwall 2, un produit qui n'a jamais été commercialisé sur le marché tricolore. Tesla n’y propose que son troisième modèle, lancé en juillet dernier, et c'est aujourd'hui le seul disponible dans l'Hexagone. Un lancement tardif qui s'explique par des obstacles réglementaires, ainsi que par la volonté du fabricant de privilégier les pays anglophones et germanophones.
Pour rappel, le Powerwall 3 délivre jusqu'à 11,04 kW en continu, de quoi faire tourner simultanément lave-linge, frigo, chauffage et éclairage. Il faut tout de même débourser près de 7 000 euros pour en profiter.