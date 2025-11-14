Si vous possédez un Powerwall en France, inutile de vous alarmer. La défaillance ne touche que les Powerwall 2, un produit qui n'a jamais été commercialisé sur le marché tricolore. Tesla n’y propose que son troisième modèle, lancé en juillet dernier, et c'est aujourd'hui le seul disponible dans l'Hexagone. Un lancement tardif qui s'explique par des obstacles réglementaires, ainsi que par la volonté du fabricant de privilégier les pays anglophones et germanophones.