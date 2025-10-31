Intel souhaite visiblement se rapprocher de vous. Pour ce faire, l'entreprise a annoncé l'ouverture de cinq Pop-up stores à travers le monde. L'un d'entre eux ouvrira ses portes à Paris, le 5 novembre prochain… mais pour y montrer quoi au juste ?
Se rapprocher du « client final », montrer les muscles avant le lancement des puces Panther Lake, et s'offrir un coup de projecteur bienvenu avant les fêtes de fin d'années. Il y a probablement un peu de ces trois ambitions dans d'ouverture de cinq Pop-up stores Intel, respectivement localisés à Seoul, New-York, Londres, Munich et (surtout pour nous autres français) Paris.
Intel veut vous montrer ses PC
La première de ces cinq boutiques éphémères voulues par le géant américain a ouvert ses portes ce 30 octobre à Munich. L'occasion pour nous d'avoir un premier aperçu de ce que l'on trouvera bientôt dans celle prévue à Paris, cette fois entre les 5 et 30 novembre prochains.
Présent en Allemagne, NotebookCheck rapporte notamment que cette première boutique Pop-up permet à Intel de mettre en valeur toute une variété de PC portables Windows animés par des processeurs Lunar Lake et Arrow Lake. La plupart des constructeurs sont représentés, à commencer par HP, Lenovo, Dell, ASUS, Acer, MSI, LG ou encore Samsung. Et boutique oblige, il n'est pas uniquement question de tester les appareils présentés : il est possible de les acheter directement sur place et de repartir avec.
Les curieux attendus dès le 5 novembre à Paris
Ces boutiques ont aussi pour objectif de mettre en évidence les Chromebook armés par Intel, ainsi que certaines machines vouées au marché B2B et aux entreprises (comme les Lenovo ThinkPad et HP EliteBook, par exemple). À Paris, des « démonstrations immersives » autour de l'IA pour la détection de deepfakes, la productivité, ou encore la génération de contenu seront également au programme.
En collaboration avec l'enseigne Boulanger, l'Intel Experience Store parisien pourra donc être visité à compter de mercredi prochain dans le neuvième arrondissement de la capitale, au 14 boulevard Poissonnière.