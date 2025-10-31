La première de ces cinq boutiques éphémères voulues par le géant américain a ouvert ses portes ce 30 octobre à Munich. L'occasion pour nous d'avoir un premier aperçu de ce que l'on trouvera bientôt dans celle prévue à Paris, cette fois entre les 5 et 30 novembre prochains.

Présent en Allemagne, NotebookCheck rapporte notamment que cette première boutique Pop-up permet à Intel de mettre en valeur toute une variété de PC portables Windows animés par des processeurs Lunar Lake et Arrow Lake. La plupart des constructeurs sont représentés, à commencer par HP, Lenovo, Dell, ASUS, Acer, MSI, LG ou encore Samsung. Et boutique oblige, il n'est pas uniquement question de tester les appareils présentés : il est possible de les acheter directement sur place et de repartir avec.