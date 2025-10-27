Le constructeur nippon Fujitsu a lancé au Japon son nouveau FMV Note A. Ce PC portable de 16 pouces aux caractéristiques relativement communes se distingue en embarquant à la surprise peut-être pas si générale… un lecteur optique Blu-ray.
En matière de PC portables, le public japonais a parfois tendance à apprécier les appareils qui fleurent bon les années 2000, misant sur des spécifications et / ou périphériques un tantinet anachroniques. Preuve en était il y a deux ans avec ce modèle néo-rétro signé Panasonic, que le YouTuber LinusTechTips avait mis en exergue.
Le consommateur japonais croit toujours aux lecteurs optiques sur PC portables…
Cette semaine, c'est toutefois de Fujitsu dont nous voulions vous parler. Après s'être illustré par la commercialisation de plusieurs modèles ultra-légers, le constructeur a lancé au Japon un appareil équipé cette fois d'un accessoire que nous n'avions pas aperçu sur laptop depuis une bonne dizaine d'années -- vu de France : un lecteur optique… et pas n'importe lequel en l'occurrence, puisqu'il s'agit ici d'un lecteur Blu-ray.
Dans un mélange des genres improbable en 2025, du moins en occident, ce nouveau modèle, sobrement baptisé FMV Note A, combine en effet des composants et spécifications modernes à un lecteur Blu-ray logé « à l'ancienne », dans un tiroir installé sur le côté droit du châssis.
Comme le souligne Tom's Hardware, la présence d'un lecteur optique sur des ordinateurs portables de conception récente n'a toutefois rien d'une anomalie dans l'archipel nippon. Sur place, le consommateur reste en effet très attaché aux supports physiques. Y compris sur PC portables.
Cela pousse d'ailleurs une quantité non négligeable de constructeurs à s'adapter à cette demande. Rien qu'en 2025, deux autres modèles arborent donc, eux aussi, des lecteurs optiques : le NEC Lavie N16 et une version du Dynabook T series.
Un modèle autrement très banal
Notons que ce nouveau Fujitsu est d'ailleurs décliné en plusieurs configuration, et que la plus abordable s'équipe d'un lecteur DVD plutôt que Blu-ray. Celle qui nous intéresse aujourd'hui (référence A77-K3) est donc un peu plus attrayante, même si sa fiche technique demeure pour le reste assez consensuelle.
On y retrouve notamment un écran LCD IPS Full HD de 16 pouces, au ratio 16:10, un processeur AMD Ryzen 7 7735U (avec partie graphique Radeon 680M) couplé à 16 Go de mémoire vive (extensibles jusqu'à 64 Go), et 512 Go de SSD.
L'engin embarque également une webcam 1080p avec identification faciale, un modem Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4, ainsi qu'un volet connectiques étoffé : deux ports USB-C (dont un supportant le standard USB4) deux ports USB-A, une sortie HDMI, une prise Ethernet, un lecteur de cartes SD et une prise casque, le tout dans châssis de 1,9 kg.
Fujitsu annonce enfin un peu moins de 12 heures d'autonomie pour ce modèle, animé par Windows 11 Home. Il est vendu pour l'équivalent de 1200 euros hors taxes.