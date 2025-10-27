Cette semaine, c'est toutefois de Fujitsu dont nous voulions vous parler. Après s'être illustré par la commercialisation de plusieurs modèles ultra-légers, le constructeur a lancé au Japon un appareil équipé cette fois d'un accessoire que nous n'avions pas aperçu sur laptop depuis une bonne dizaine d'années -- vu de France : un lecteur optique… et pas n'importe lequel en l'occurrence, puisqu'il s'agit ici d'un lecteur Blu-ray.

Dans un mélange des genres improbable en 2025, du moins en occident, ce nouveau modèle, sobrement baptisé FMV Note A, combine en effet des composants et spécifications modernes à un lecteur Blu-ray logé « à l'ancienne », dans un tiroir installé sur le côté droit du châssis.

Comme le souligne Tom's Hardware, la présence d'un lecteur optique sur des ordinateurs portables de conception récente n'a toutefois rien d'une anomalie dans l'archipel nippon. Sur place, le consommateur reste en effet très attaché aux supports physiques. Y compris sur PC portables.

Cela pousse d'ailleurs une quantité non négligeable de constructeurs à s'adapter à cette demande. Rien qu'en 2025, deux autres modèles arborent donc, eux aussi, des lecteurs optiques : le NEC Lavie N16 et une version du Dynabook T series.