Tomber amoureux sur Internet devrait rester un plaisir, pas un piège. À l'occasion de la Journée mondiale de prévention des arnaques à l'amour du 3 octobre et du Cybermois qui débute aujourd'hui, Tinder, Meetic, DisonsDemain et Hinge annoncent l'union sacrée. Ces poids lourds de la rencontre en ligne s'allient à France Victimes et Cybermalveillance.gouv.fr par l'intermédiaire d'une campagne qui aidera à sensibiliser leurs nombreux utilisateurs. Des fenêtres contextuelles apparaîtront directement dans les applications pour guider les victimes d'escroqueries sentimentales.