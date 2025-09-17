De manière surprenante, AMD lance un Ryzen 5 7400 aux caractéristiques bien inférieures à celles du Ryzen 5 7400F… et ne donne pas d'explication.
Par le passé, AMD nous a déjà fait le coup des puces aux noms très similaires, mais aux caractéristiques sensiblement différentes. Il semble bien que ce soit à nouveau le cas avec le processeur Ryzen 5 7400, largement affaibli par rapport au Ryzen 5 7400F auquel il paraît pourtant faire référence.
Toucher les budgets les plus faibles
Alors qu'elle surfait plutôt sur la vague des puces Zen 5, AMD changeait de braquet en janvier dernier avec une puce pour plateforme AM5, mais avec des cœurs d'ancienne génération, Zen 4.
Réservée au seul marché chinois, cette puce a été baptisée Ryzen 5 7400F et correspondait plutôt pas mal à ce que son nom indiquait : une version amoindrie des Ryzen 5 7500 et Ryzen 5 7600. On conservait donc le même nombre de cœurs Zen 4 (6), la même quantité de cache combiné (32 Mo), mais on perdait en fréquence boost avec 4,7 GHz contre, respectivement 5 GHz et 5,1 GHz.
Cela dit, le changement le plus notable était confirmé par la présence de cette lettre « F » finale. Chez AMD, comme chez Intel, la présence d'un « F » à la fin du nom d'un processeur signifie qu'il est amputé de la solution graphique intégrée, une manière simple de faire quelques économies.
Une gamme difficilement lisible
Un processeur économique tel était effectivement l'objectif de ce lancement du Ryze 5 7400F en Chine il y a donc déjà neuf mois. En revanche, le lancement du Ryzen 5 7400 répond à une logique qui nous échappe.
En effet, l'absence de lettre « F » finale laisse à penser qu'il s'agit d'un Ryzen 5 7400F auquel on a redonné sa solution graphique intégrée et conservé toutes les autres caractéristiques. Que neni ! Ce serait trop simple ! C'est que chez AMD, on est joueurs. D'abord, le Ryzen 5 7400 est bien doté de cette fameuse solution graphique intégrée, un AMD Radeon Graphics à 2 cœurs et 2,2 GHz.
Mais voilà, pour le reste, on assiste à une réduction en règle des spécifications. Ainsi, les fréquences de fonctionnement encaissent une perte sèche de 400 MHz sans aucune explication (3,3 GHz de base, 4,3 GHz en boost). Cela dit, le plus étonnant est à chercher du côté du cache : alors que le nombre de cœurs CPU est inchangé (6), ce cache combiné est divisé par 2, à seulement 16 Mo.
De fait, on ne comprends pas bien la logique d'une telle sortie… sauf à vouloir tromper le consommateur ?! Il paraît difficile de croire que ce soit la volonté d'AMD qui a une image de marque à maintenir, mais le fait est que ce processeur théoriquement très proche du Ryzen 5 7400F se retrouve loin derrière. Rest à voir à quel prix il sera réellement commercialisé.