Un processeur économique tel était effectivement l'objectif de ce lancement du Ryze 5 7400F en Chine il y a donc déjà neuf mois. En revanche, le lancement du Ryzen 5 7400 répond à une logique qui nous échappe.

En effet, l'absence de lettre « F » finale laisse à penser qu'il s'agit d'un Ryzen 5 7400F auquel on a redonné sa solution graphique intégrée et conservé toutes les autres caractéristiques. Que neni ! Ce serait trop simple ! C'est que chez AMD, on est joueurs. D'abord, le Ryzen 5 7400 est bien doté de cette fameuse solution graphique intégrée, un AMD Radeon Graphics à 2 cœurs et 2,2 GHz.

Mais voilà, pour le reste, on assiste à une réduction en règle des spécifications. Ainsi, les fréquences de fonctionnement encaissent une perte sèche de 400 MHz sans aucune explication (3,3 GHz de base, 4,3 GHz en boost). Cela dit, le plus étonnant est à chercher du côté du cache : alors que le nombre de cœurs CPU est inchangé (6), ce cache combiné est divisé par 2, à seulement 16 Mo.

De fait, on ne comprends pas bien la logique d'une telle sortie… sauf à vouloir tromper le consommateur ?! Il paraît difficile de croire que ce soit la volonté d'AMD qui a une image de marque à maintenir, mais le fait est que ce processeur théoriquement très proche du Ryzen 5 7400F se retrouve loin derrière. Rest à voir à quel prix il sera réellement commercialisé.