Un des fabricants de cartes mères les plus réputés de la fin des années 2000 est le premier à présenter une carte mère Panther Lake, mais « ce ne sont pas ces modèles que vous recherchez ».
Avant la fin de l'année, nous devrions pouvoir découvrir les processeurs Panther Lake d'Intel. Ils inaugureront le nœud de gravure Intel 18A et doivent surtout ouvrir la voie à la vraie révolution, Nova Lake en 2026.
Panther Lake arrive doucement
DFI. Trois lettres, un nom surtout que les vieux de la vieille n'auront pas oublié. En leur temps, les cartes mères DFI LAN Party étaient parmi les plus réputées et à chaque nouvelle version de nouvelles fonctionnalités étaient intégrées.
Ce temps-là est révolu. DFI a abandonné le marché du grand public pour se focaliser sur le secteur industriel, plus sûr et plus rentable. Alors, forcément, il est assez surprenant de reparler aujourd'hui de cette entreprise, mais c'est pour la bonne cause même si le produit dont il sera question ne risque pas de terminer dans votre boîtier.
En effet, si le duo de cartes mères DFI PTH171 et PTH173 n'a pas été conçu pour nous, elles sont les premières à être pensées pour la nouvelle architecture d'Intel, les processeurs Panther Lake. En l'occurrence, on parle des versions « H » dont la consommation est particulièrement faible.
Évidemment très éloigné des modèles LAN Party de notre folle jeunesse, le duo DFI PTH171 et PTH173 est aux dimensions mini-ITX, un format particulièrement prisé dans le monde industriel, même s'il connaît aussi un succès grandissant auprès du grand-public.
Jusqu'à 128 Go de DDR5, un TDP max de 25 watts
Sur les 170 x 170 millimètres disponibles, DFI a bien sûr intégré un processeur Panther Lake, mais il n'est pas question de le monter sur un socket LGA : il est soudé à la carte mère. À ses côtés, on trouve deux emplacements mémoire, ils sont en SO-DIMM DDR5 et doivent permettre d'atteindre une capacité totale de 128 Go en 6400/7200MHz. Il est important de noter que ce petit monde est donné pour un TDP maximum de 25 watts.
La richesse fonctionnelle de la carte est pensée pour le monde industriel et on parle par exemple d'un quadruple affichage (1x DisplayPort, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C, 1x M2A-Display extension port), mais aussi de cinq ports M.2. Le premier est câblé en PCIe Gen 5 x4, le second en M.2 Key A (NVMe), le troisième en M.2 Key B (4G/5G), le quatrième en M.2 Key E (Wi-Fi/Bluetooth) et le dernier en M.2 Key A (M2A-Display et USB extension).
Enfin, jusqu'à 3 ports RJ45 2,5 GbE composent l'interface réseau, tandis que 2 ports COM, 4 USB-A 3.2 Gen 2, 1 USB-C 3.2 Gen 2, 5 USB-A 2.0, 2 SATA 3.0 et 3 jacks audio 3,5 mm complètent l'ensemble.
Notez que voir apparaître la fiche d'une telle carte ne signifie pas pour autant qu'Intel va lancer les processeurs Panther Lake pour le grand-public dans les prochains jours : le secteur industriel est parfois très en avance, le temps que les commandes s'organisent.