DFI. Trois lettres, un nom surtout que les vieux de la vieille n'auront pas oublié. En leur temps, les cartes mères DFI LAN Party étaient parmi les plus réputées et à chaque nouvelle version de nouvelles fonctionnalités étaient intégrées.

Ce temps-là est révolu. DFI a abandonné le marché du grand public pour se focaliser sur le secteur industriel, plus sûr et plus rentable. Alors, forcément, il est assez surprenant de reparler aujourd'hui de cette entreprise, mais c'est pour la bonne cause même si le produit dont il sera question ne risque pas de terminer dans votre boîtier.

En effet, si le duo de cartes mères DFI PTH171 et PTH173 n'a pas été conçu pour nous, elles sont les premières à être pensées pour la nouvelle architecture d'Intel, les processeurs Panther Lake. En l'occurrence, on parle des versions « H » dont la consommation est particulièrement faible.

Évidemment très éloigné des modèles LAN Party de notre folle jeunesse, le duo DFI PTH171 et PTH173 est aux dimensions mini-ITX, un format particulièrement prisé dans le monde industriel, même s'il connaît aussi un succès grandissant auprès du grand-public.