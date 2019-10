Mozilla tente de responsabiliser YouTube sur la transparence des suggestions de contenus

© Mozilla

« Vous avez des regrets sur YouTube ? »

Appel à la transparence

Source : CNet

Mozilla s'adresse au propriétaire de YouTube, Google, invitant le groupe à plus de transparence concernant les suggestions de contenus sur la plateforme.Sur la page dédiée à la campagne , le texte rouge est sans ambiguïté : «La page liste ensuite des témoignages d'utilisateurs de YouTube. L'un d'eux raconte : «». Une autre personne relate : «».Pour Guillaume Chaslot, membre de l'association à but non lucratif Mozilla et ancien ingénieur chez YouTube, la campagne est un appel à la transparence envers Google : «», a-t-il déclaré. «».Pour un porte-parole de YouTube, les revendications de Mozilla ne sont pas clairement établies : «».La société affirme également travailler sur le sujet : en juin, YouTube a annoncé déployer un outil permettant de masquer les recommandations provenant de chaînes non désirées . Cette option a d'abord concerné les appareils Android Le porte-parole a ajouté : «». Mais Ashley Boyd, vice-présidente de Mozilla et en charge de la campagne, rappelle que ce chiffre de 50 % illustre le défaut de transparence : pour elle, ce genre de données devant être systématiquement vérifié par des organismes indépendants.