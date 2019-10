Firefox va vous permettre de choisir un moteur de recherche différent pour le mode privé

Une option qui pourrait se montrer très lucrative pour Mozilla



Lire aussi :

Nouveau cycle de mises à jour pour Firefox, qui sortira une nouvelle version toutes les 4 semaines



Source : Neowin

La fonctionnalité était en cours de réflexion depuis deux ans et a été intégrée dans la dernière version bêta du navigateur. Les utilisateurs passant du mode Standard au mode Strict, l'équivalent de la navigation privée pour Firefox, peuvent désormais choisir un moteur de recherche plus respectueux des données personnelles, comme Qwant ou DuckDuckGo Si la fonctionnalité est intéressante pour les internautes, elle l'est également pour Mozilla. La fondation pourrait à l'avenir négocier un accord financier avec un moteur de recherche, qui serait activé par défaut en navigation privée.Aujourd'hui, Google verse des dizaines de millions de dollars pour être le moteur par défaut de Firefox, et une nouvelle option permettrait à la fondation Mozilla de diversifier un peu plus ses sources de revenus.